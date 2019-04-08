Развод с ребенком на руках: ответы юриста

Источник материала: Интерфакс

В редакцию портала обратились сразу несколько читательниц с одной проблемой: как развестись с мужем, с которым есть общий маленький ребенок.

Увы, расторжение брака – довольно частое явление, и портал Interfax.by неоднократно поднимал эту тему. Но, если речь заходит о ребенке до 3 лет, расторжение брака происходит по особым правилам. О них порталу рассказала Елена Жданович, управляющий партнер адвокатского бюро "Право и семейная медиация", адвокат, медиатор.

"Мы с мужем в браке 2,5 года. Муж пьет, ребенку внимания не уделяет. Хочу развестись, но он согласия не дает. Ребенку 1,6 года. Как можно поскорей развестись, и что, если он даст согласие?" – спрашивает читательница.



Сразу оговоримся, что в ситуациях, когда общий ребенок не достиг трехлетнего возраста, нужно в первую очередь ознакомиться со статьей 35 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье.

Статья 35. Недопустимость расторжения брака

Расторжение брака недопустимо во время беременности жены и до достижения ребенком возраста трех лет без письменного согласия другого супруга на расторжение брака при условии, что он проживает с ребенком и осуществляет родительскую заботу о нем, за исключением случаев, когда отцовство по отношению к ребенку признано другим лицом или по решению суда сведения о муже как об отце ребенка исключены из записи акта о рождении ребенка.

Каждый случай развода уникален. Но мы попросили юриста дать универсальный совет для всех женщин, попавших в такую же ситуацию, как наши читательницы.

По словам адвоката Елены Жданович, согласно ст. 35 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, жена вправе предъявить в суд иск о расторжении брака в любое время, в том числе во время беременности и при недостижении ребенком возраста трех лет, если постоянно проживает с ребенком и осуществляет родительскую заботу о нем.

При этом муж не имеет права подать такой иск, когда жена беременна или ребенок не достиг трехлетнего возраста. Развод по инициативе мужа возможен, если жена даст письменное согласие на расторжение брака.

"При приеме искового заявления о расторжении брака суд предоставляет трехмесячный срок для примирения, а также для достижения соглашения о совместных несовершеннолетних детях и разделе имущества", – комментирует Елена Жданович. Она отметила, что трехмесячный срок для примирения предоставляется абсолютно всем семьям с несовершеннолетними детьми, даже если оба супруга согласны на развод и хотят расторгнуть брак как можно скорее.

При рассмотрении искового заявления, если один из супругов будет настаивать на сохранении семьи, суд вправе назначить дополнительный срок для примирения в пределах шести месяцев.

Далее может возникнуть другая проблема: как "делить" ребенка? Вопрос на эту тему также поднимался читательницей Interfax.by: "Я развожусь с мужем, мне 24, ему 21 год. Спорим, с кем останется ребенок. Он стал работать недавно; выпивший, может с кем-нибудь подраться и сесть за руль в нетрезвом состоянии. Когда он берет к себе ребенка, то сам им не занимается, а смотрит за ребенком его мать, которая также может употреблять спиртное. Моя мать была лишена родительских прав, и об этом известно суду. С кем из нас оставят ребенка?"

Если родители не могут полюбовно решить, с кем останется ребенок, тогда этот вопрос будет решаться в суде. Повторим еще раз: каждый случай развода уникален, поэтому невозможно однозначно ответить, кому суд решит отдать ребенка.

Если супруга намерена разрешать этот спор в судебном порядке, то ей необходимо подавать иск в суд об определении места жительства ребенка либо об определении порядка участия в воспитании ребенка.



"Это довольно сложные судебные споры, которые проходят с участием представителей Управления образования, педагогов, психологов. Тщательно исследуются все обстоятельства и условия жизни ребенка, личность каждого родителя, привязанность ребенка к одному из них. В необходимых случаях требуется и экспертное заключение специалистов", – говорит Елена Жданович.

Она добавила: тот факт, что мать читательницы была лишена родительских прав, не имеет отношения к спору родителей в отношении ребенка. В данном случае личностные характеристики бабушек, дедушек и иных родственников не имеют значения, если ребенок будет проживать с родителями или одним из них.