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velcom | A1 на «ТИБО-2019» будет тестировать 5G

09.04.2019 09:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Телеком-оператор velcom | A1 совместно с компанией ZTE проведет демонстрацию возможностей своей 5G-сети на выставке «ТИБО-2019».


Фото: velcom

«Развитие мобильных сетей движется по пути увеличения скорости беспроводной передачи данных. Технология 5G позволит развивать скорость загрузки на уровне 20 Гбит/с в сети мобильной связи и минимизировать возникающие в процессе передачи данных задержки до 4 миллисекунд. Таким образом, мобильная сеть пятого поколения может быть использована для Ultra HD-видеозвонков, быстрой беспроводной передачи потокового видео сверхвысокой четкости, VR-трансляций, а также различных решений, связанных с интернетом вещей», — отмечают представители оператора.

Оператор продемонстрирует возможности 5G-сети на примере трансляции видео: посетители «ТИБО» смогут следить за событиями форума в режиме прямой трансляции с панорамной камеры на большом экране в UltraHD или с помощью подключенных к камере VR-очков. Передача данных будет идти через 5G NR — базовую станцию пятого поколения, размещенную под крышей многофункционального комплекса «Минск-Арена».

Представители ZTE рассказали, что 5G «будет востребовано в медицине, образовании, индустрии развлечений (например, для трансляции спортивных состязаний или концертов в формате VR)».

 
Теги: Минск
 
 
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