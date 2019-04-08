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Россельхознадзор ввел ограничения на поставки трех предприятий из Беларуси

09.04.2019 09:13 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Россельхознадзор ввел ограничения на поставки трех предприятий из Беларуси

Россельхознадзор с 11 апреля вводит временные ограничения на поставки в Россию продукции с трех белорусских предприятий, сообщили в пресс-службе ведомства.

Санкции применены к филиалу «Славгородский» ОАО «Бабушкина крынка». В качестве причины называется повторное выявление натамицина в сыре.

ОАО «1-ая Минская птицефабрика» попала под ограничения за выявление сальмонелл в мясе птицы.

ОАО «Гомельский белково-жировой завод» не удовлетворил Россельхознадзор содержанием жира в кормовой мясо-костной муке.

Также вводится усиленный лабораторный контроль в отношении СПК «Агрокомбинат «Снов», ОАО «Гродненский мясокомбинат», ООО «Пуховичимясопродукт», Солигорский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», ЗАО «Юнимит».

 
 
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Россельхознадзор с 11 апреля вводит временные ограничения на поставки в Россию продукции с трех белорусских предприятий, сообщили в пресс-службе ведомства.
 
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