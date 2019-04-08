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«Беларусбанк» возобновил выдачу кредитов на покупку вторичного жилья

09.04.2019 09:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Беларусбанк» возобновил выдачу кредитов на покупку вторичного жилья
Фото из открытых источников

«Беларусбанк» возобновляет прием кредитных заявок на приобретение жилых помещений на вторичном рынке. Речь идет о кредите «Ипотека с нами».

Кредитом «Ипотека с нами» возможно оплатить до 90% стоимости покупки или строительства квартиры. Кроме того, банк предоставляет отсрочку на погашение основного долга до 18 месяцев.

При этом предусмотрена возможность досрочного погашения кредита без взимания комиссий или иных дополнительных платежей.

Кроме того, банк возобновляет выдачу кредитов на потребительские нужды в рамках кредитного конструктора сроком до 5 лет, при этом клиент сможет выбрать удобные для себя срок пользования кредитом и способы обеспечения по нему.

«Беларусбанк» возобновил выдачу кредитов на покупку вторичного жилья
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