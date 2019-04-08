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От «мяса из пробирки» до технологий поиска пропавших людей. Научный турнир Sciteen-2019 собрал в Минске лучших студентов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 3D-печать лекарств, «мясо из пробирки», технологии для поиска пропавших людей. Уже в пятый раз турнир научных перспектив Sciteen-2019 собрал студентов и магистрантов из Беларуси, России, Украины, Германии и Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участники представляют свои исследования в рамках заданной темы и обсуждают их с коллегами из других команд. Компетентное жюри, а это учёные и преподаватели ведущих мировых вузов, тут же оценивает идеи.
Своеобразное ноу-хау нынешнего турнира – расширенный перечень дисциплин. К химии, физике и биологии добавили информатику и математику.
Роман Зинчук, участник (Франция):
Андрей Иванец, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси:
На протяжении недели более 200 участников будут обсуждать креативные идеи. Самые интересные из них – воплотят в жизнь.
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От «мяса из пробирки» до технологий поиска пропавших людей. Научный турнир Sciteen-2019 собрал в Минске лучших студентов
Новости Беларуси. 3D-печать лекарств, «мясо из пробирки», технологии для поиска пропавших людей. Уже в пятый раз турнир научных перспектив Sciteen-2019 собрал студентов и...
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