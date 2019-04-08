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В Столбцах на пожаре в многоэтажке спасли женщину и троих её детей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На пожаре в Столбцах были спасены четыре человека.
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Было установлено, что из окна квартиры на четвертом этаже идет дым. Хозяина квартиры в этот момент дома не было.
Из квартиры этажом выше были спасены мать и трое ее детей. Никто не пострадал.
Пожар был ликвидирован.
В результате возгорания уничтожены диван и кресло, закопчены стены и потолок в жилой комнате в квартире на четвертом этаже.
Устанавливается причина пожара.
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Новости Беларуси. На пожаре в Столбцах были спасены четыре человека. По информации МЧС, происшествие случилось днем восьмого апреля. Сотрудники МЧС получили...
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