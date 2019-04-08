В Столбцах на пожаре в многоэтажке спасли женщину и троих её детей

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На пожаре в Столбцах были спасены четыре человека.

По информации МЧС, происшествие случилось днем восьмого апреля. Сотрудники МЧС получили сообщение о задымлении в подъезде пятиэтажного дома.

Было установлено, что из окна квартиры на четвертом этаже идет дым. Хозяина квартиры в этот момент дома не было.

Из квартиры этажом выше были спасены мать и трое ее детей. Никто не пострадал.



Фото: МЧС

Пожар был ликвидирован.

В результате возгорания уничтожены диван и кресло, закопчены стены и потолок в жилой комнате в квартире на четвертом этаже.

Устанавливается причина пожара.