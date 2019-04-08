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В Столбцах на пожаре в многоэтажке спасли женщину и троих её детей

09.04.2019 10:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На пожаре в Столбцах были спасены четыре человека.    

По информации МЧС, происшествие случилось днем восьмого апреля. Сотрудники МЧС получили сообщение о задымлении в подъезде пятиэтажного дома.    

Было установлено, что из окна квартиры на четвертом этаже идет дым. Хозяина квартиры в этот момент дома не было.     

Из квартиры этажом выше были спасены мать и трое ее детей. Никто не пострадал.    

В Столбцах на пожаре в многоэтажке спасли женщину и троих её детей
Фото: МЧС

Пожар был ликвидирован.    

В результате возгорания уничтожены диван и кресло, закопчены стены и потолок в жилой комнате в квартире на четвертом этаже.     

Устанавливается причина пожара.    

На Могилевщине при выжигании сухой травы одна пенсионерка погибла, ещё две пострадали (читать далее).    
 
 
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Новости Беларуси. На пожаре в Столбцах были спасены четыре человека.     По информации МЧС, происшествие случилось днем восьмого апреля. Сотрудники МЧС получили...
 
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