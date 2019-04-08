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В Лондоне ввели ежедневный сбор за загрязнение воздуха автомобилями

09.04.2019 10:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Таким образом, власти страны намерены уменьшить риск развития у людей астмы, рака и других серьёзных заболеваний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Лондоне ввели ежедневный сбор за загрязнение воздуха автомобилями

Нововведения затронут дизельные машины старше четырех лет и бензиновые, которым больше 13. Размер сбора – эквивалент 16 долларов. Эту сумму водителям придётся выплачивать вдобавок к уже существующей плате за въезд в центр Лондона в размере 15 долларов в день.
 
 
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Новости Великобритании. Таким образом, власти страны намерены уменьшить риск развития у людей астмы, рака и других серьёзных заболеваний, сообщили в программе...
 
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