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Из-за бастующих учителей в Польше некому принимать экзамены
Источник материала: СТВ
Новости Польши. Экзамены под угрозой: польские учителя объявили бессрочную забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основное требование – увеличение заработной платы. Накануне по всей стране были закрыты более 150 детских садов, 100 начальных школ и около 30 лицеев. Сколько дней продлится стачка – неизвестно.
А школьные экзамены должны начаться уже 10 апреля. В связи со сложившейся ситуацией, власти по всей стране ищут учителей, готовых заменить бастующих. Стать членом экзаменационной комиссии разрешено любому человеку с педагогическим образованием.
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Новости Польши. Экзамены под угрозой: польские учителя объявили бессрочную забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основное требование –...
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