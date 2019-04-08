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В Китае открылась линия метро с технологией распознавания лиц
Источник материала: БелТА
9 апреля, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь жибао/. В китайском городе Цзинань открылась линия метро, где применяется технология распознавания лиц.
Предварительно пассажиру необходимо загрузить визуальную информацию в специальном приложении, затем на входе в метро нужно подставить лицо для 3D-сканирования и пройти через турникет.
По словам сотрудников городского метрополитена, за одну минуту через турникет может пройти 30-40 человек.
Технология распознавания лиц заменяет использование билетов, предоставляя пассажирам сервис, который повышает эффективность работы метро.-0-
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9 апреля, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь жибао/. В китайском городе Цзинань открылась линия метро, где применяется технология распознавания лиц. Предварительно пассажиру...
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