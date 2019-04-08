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Белорусские мобильные операторы запускают сервис для идентификации абонентов

09.04.2019 11:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси появится новый сервис для идентификации абонентов в интернете — Mobile Connect. Соглашение о запуске межоператорского сервиса по упрощенной авторизации подписали белорусские операторы velcom | А1, МТС, life:) и Ассоциация GSM (GSMA).


Изображение: Paul Hanaoka / unsplash.com

Mobile Connect — сервис, предназначенный для идентификации и авторизации пользователей интернет-ресурсов или приложений с помощью номера мобильного телефона. Пользователи сервиса (абоненты белорусских операторов мобильной связи) при помощи специальной кнопки смогут в один клик по аналогии с регистрацией через социальные сети проходить авторизацию на сайтах — не нужно будет придумывать и запоминать логины и пароли для разных площадок.

Технология обеспечивает полную безопасность операций и защищает персональные данные. Передача номера абонента происходит только с его согласия. Кроме того, авторизация для входа на сайт возможна с любого устройства — компьютера, планшета, мобильного телефона или ноутбука.

Ассоциация GSM инициировала данный проект по разработке единого стандарта для аутентификации и идентификации на основе абонентского номера в 2014 году. Сегодня Mobile Connect — это международный проект, который привлек десятки телеком-операторов по всему миру. Для белорусского рынка это новый сервис, внедрение которого также проходит под эгидой ассоциации GSM (Ассоциация GSMA).

 
 
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В Беларуси появится новый сервис для идентификации абонентов в интернете - Mobile Connect.
 
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