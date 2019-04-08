В Минске водитель Ford отвлекся на телефон, зацепил Toyota и врезался в бетонный забор

Источник материала: Tut.by

В столице кроссовер после попутного столкновения с другим автомобилем врезался в забор. Об этом сообщили в ГАИ Минска.





Авария произошла утром 9 апреля на улице Тимирязева. По информации представителя ГАИ Центрального района Анастасии Редько, 24-летний водитель Ford Escape ехал со стороны улицы Нарочанской в направлении улицы Радужной. Во время движения он отвлекся на телефон и совершил столкновение с ехавшей впереди Toyota. От удара кроссовер выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонный забор.





К счастью, в ДТП никто не пострадал.





В ГАИ напомнили, что водителю запрещается пользоваться во время движения транспортного средства аппаратом радио- и телефонной связи, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук.