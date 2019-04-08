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В Минске водитель Ford отвлекся на телефон, зацепил Toyota и врезался в бетонный забор

09.04.2019 11:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В столице кроссовер после попутного столкновения с другим автомобилем врезался в забор. Об этом сообщили в ГАИ Минска.


Авария произошла утром 9 апреля на улице Тимирязева. По информации представителя ГАИ Центрального района Анастасии Редько, 24-летний водитель Ford Escape ехал со стороны улицы Нарочанской в направлении улицы Радужной. Во время движения он отвлекся на телефон и совершил столкновение с ехавшей впереди Toyota. От удара кроссовер выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонный забор.


К счастью, в ДТП никто не пострадал.


В ГАИ напомнили, что водителю запрещается пользоваться во время движения транспортного средства аппаратом радио- и телефонной связи, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук.

 
Теги: Минск
 
 
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