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Ночь пожирателей рекламы снова пройдет в Минске. И это 18+

09.04.2019 11:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В конце весны в Минске пройдет шоу, которое удивляет: Ночь пожирателей рекламы возвращается в столицу 31 мая.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Источник: piterzavtra.ru

Шоу ежегодно радует своих зрителей самыми креативными решениями и разнообразием эксклюзивных рекламных роликов. Синематека создателя проекта Жана Мари Бурсико является одной из крупнейших и старейших в мире библиотек кино и телевидения, она признана национальным достоянием Франции и является музейной ценностью.

Ночь пожирателей рекламы — это не просто показ лучших мировых рекламных роликов, это в первую очередь светское событие. Выступление популярных артистов эстрады, игровые и активные зоны, подарки от известных партнеров и масса интересных сюрпризов точно не дадут вам уснуть. Тем более что вход на мероприятие — 18+.

Когда: 31 мая, 22.00.

Где: Дворец Республики (Большой зал).

Сколько: 20 — 45 рублей.

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6 апреля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт группы «Звери»20 апреля. Счастливчикам квитки достанутся бесплатно, победители будут объявлены 12 апреля.

 
Теги: Минск
 
 
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В конце весны в Минске пройдет шоу, которое удивляет: Ночь пожирателей рекламы возвращается в столицу 31 мая.
 
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