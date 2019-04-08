Ночь пожирателей рекламы снова пройдет в Минске. И это 18+

Источник материала: Tut.by

В конце весны в Минске пройдет шоу, которое удивляет: Ночь пожирателей рекламы возвращается в столицу 31 мая.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Источник: piterzavtra.ru

Шоу ежегодно радует своих зрителей самыми креативными решениями и разнообразием эксклюзивных рекламных роликов. Синематека создателя проекта Жана Мари Бурсико является одной из крупнейших и старейших в мире библиотек кино и телевидения, она признана национальным достоянием Франции и является музейной ценностью.

Ночь пожирателей рекламы — это не просто показ лучших мировых рекламных роликов, это в первую очередь светское событие. Выступление популярных артистов эстрады, игровые и активные зоны, подарки от известных партнеров и масса интересных сюрпризов точно не дадут вам уснуть. Тем более что вход на мероприятие — 18+.

Когда: 31 мая, 22.00. Где: Дворец Республики (Большой зал). Сколько: 20 — 45 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

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6 апреля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт группы «Звери» 20 апреля. Счастливчикам квитки достанутся бесплатно, победители будут объявлены 12 апреля.