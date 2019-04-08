ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Дрибинском районе милиционер спас пенсионера из горящего дома

09.04.2019 11:12 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Дрибинском районе милиционер спас пенсионера из горящего дома
УВД Могилёвского облисполкома

Обстоятельства произошедшего выяснял дежурный ИВС сержант милиции Антон Семякин. Увидев клубы черного дыма, сотрудник милиции бросился к горящему дому.

«На месте оказался через пару минут - живу неподалеку. Возле дома стоял сосед - тот, что набрал спасателей. Сказал, что внутри, скорее всего, есть хозяин. Едва я открыл входную дверь, повалило столько дыма, что мне пришлось присесть. Закрыв лицо курткой, я стал пробираться в дом. Окрикнул хозяина. На счастье, тот отозвался из гостиной. Тогда я прямиком туда, схватил его за одежду и помог выбраться из горящего дома на улицу», - слова мужчины приводит УВД Могилевского облисполкома. 

У владельца дома серьезные проблемы с ногами. Он едва может передвигаться. 

По предварительной версии, причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.

Сержанта милиции за проявленное мужество и героизм при спасении человека на пожаре представят к награде. 

В Дрибинском районе милиционер спас пенсионера из горящего дома
В Сморгонском районе сгорело шесть домов
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщение о пожаре в деревне Белая поступило 8 апреля около 6.00.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ночь пожирателей рекламы снова пройдет в Минске. И это 18+
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Новости Волковыска
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика