В Дрибинском районе милиционер спас пенсионера из горящего дома

Источник материала: Аргументы и факты

Обстоятельства произошедшего выяснял дежурный ИВС сержант милиции Антон Семякин. Увидев клубы черного дыма, сотрудник милиции бросился к горящему дому.

«На месте оказался через пару минут - живу неподалеку. Возле дома стоял сосед - тот, что набрал спасателей. Сказал, что внутри, скорее всего, есть хозяин. Едва я открыл входную дверь, повалило столько дыма, что мне пришлось присесть. Закрыв лицо курткой, я стал пробираться в дом. Окрикнул хозяина. На счастье, тот отозвался из гостиной. Тогда я прямиком туда, схватил его за одежду и помог выбраться из горящего дома на улицу», - слова мужчины приводит УВД Могилевского облисполкома.

У владельца дома серьезные проблемы с ногами. Он едва может передвигаться.

По предварительной версии, причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.