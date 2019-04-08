Неразгаданная тайна 20 века: 1947 Катастрофа НЛО в Розуэлле

Источник материала: Новости Хотимска

Вечером 2 июля 1947 г. над городком Розуэлл в штате Нью-Мексико пролетел светящийся объект дисковидной формы. В 20 милях от города он упал, разбившись, на землю. Местный фермер Уильям Брэйзел утром обнаружил рядом со своим ранчо странные обломки какого-то аппарата, о чем сообщил шерифу Вилкоксу, который затем связался с авиабазой в Розуэлле. Прибыв на место, военные оцепили район аварии, затем тайно все, что нашли, перевезли на авиабазу Райт-Паттерсон в штате Огайо, где размещалась штаб-квартира Главного технического управления и Центра авиационно-технической разведки ВВС США .