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Неразгаданная тайна 20 века: 1947 Катастрофа НЛО в Розуэлле
09.04.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Вечером 2 июля 1947 г. над городком Розуэлл в штате Нью-Мексико пролетел
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Вечером 2 июля 1947 г. над городком Розуэлл в штате Нью-Мексико пролетел светящийся объект дисковидной формы. В 20 милях от города он упал, разбившись, на землю. Местный...
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