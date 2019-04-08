Где, как и из чего делают духи – рождение ароматов

Источник материала: Новости Хотимска

Ароматы – приятные и не очень – играют огромную роль в нашей жизни.

Приятным ароматам мы обязаны мировым производителям косметики.

Можно сказать, что нашим носам, фигурально выражаясь, вот уже многие десятки лет диктуют свою волю известные мировые бренды духов и другой парфюмерной продукции.

Где же делают больше всего духов? Какие страны изготавливают лучшие духи? Как и из чего получаются самые лучшие в мире ароматы, которые завоевывают сердца и носы миллиардов людей?





Где делают духи

По большому счету, духи делают везде. Практически во всех странах существуют крупные и не очень производители парфюмерии, ассортимент продукции у которых включает в себя концентрированные духи или парфюмированную воду (туалетные духи), то есть Parfum (Perfume) или Eau de Parfum (Parfum de Toilette).

Другое дело, что мелкие производители прекрасно осознают, что не могут выступить в качестве полноценных конкурентов крупным мировым изготовителям парфюмерной продукции. Поэтому такие предприятия выпускают небольшой ассортимент духов для узкой категории потребителей (как правило, в своей же стране).

Производство духов в мире

Стран, в которых производятся лучшие духи в таком объеме, что их могут приобретать во всем мире, не так много. Вот перечень основных производителей духов:

— Франция;

— Германия;

— Испания;

— Соединенные Штаты Америки;

— Италия;

— Великобритания, Бельгия, Китай, Япония и другие. Немало крупных производителей в странах Латинской Америки и Ближнего Востока.

Мировой рынок духов оценивается более чем в 40 миллиардов долларов. На первый взгляд это кажется не такой большой суммой, однако свой вклад в основную часть данного рынка вносят пять первых вышеперечисленных стран.

Французов можно по праву назвать самыми крупными экспортерами духов. Доля экспорта, приходящаяся нафранцузские духи, составляет почти 30 процентов. Другие крупные игроки на этом рынке едва дотягивают до 10 процентов (кроме Италии – на ее долю приходится только 7 процентов).





Многие считают, что самые лучшие духи делают, конечно, во Франции. На то есть основания – эта страна является крупнейшим производителем духов с XVI-го века, став самым настоящим мировым центров изготовления этого вида парфюмерной продукции.

Самые старые духи

Кроме того, многие думают, что именно там стали производить первые духи, но это совершенно не так. На сегодняшний день известно, что самые старейшие духи (или то, что можно назвать духами) были найдены на Кипре. Им более четырех тысяч лет.

На самом деле, не стоит умалять значение и других европейских и мировых производителей качественной парфюмерной продукции, а главное – духов. Предлагаем вашему вниманию небольшой топ самых известныхмировых брендов духов, открывают который, конечно же, французские торговые марки.

Поскольку производители постоянно обновляют свою коллекцию, добавляя туда новые ароматы, ликвидируя менее ходовые старые, данные по количеству ароматов могут отличаться от актуальных на момент прочтения данный статьи каждым из вас. Однако отличие это будет незначительным.

Изготовление духов – это скорее настоящее искусство, чем обычная химия. Вполне логично, что созданиемновых ароматов для духов занимаются специальные люди искусства, которых называют парфюмерами. Задача этих людей – сочетание тысяч известных ароматов в парфюмерные композиции.

Помимо создания совершенно новых композиций, в задачу парфюмеров входит поиск новых компонентов, которые позволили бы воспроизвести уже известные ароматы. Это тончайшая работа, которая требует как минимум тонкого обоняния. Не случайно главных парфюмеров на производстве называют «носами».

Композиция ароматов

Новые ароматы для духов – это и есть композиция, которая образуется посредством сочетания душистых веществ. Эти вещества могут иметь натуральное или синтетическое происхождение. Обычно новые ароматыявляются результатом сочетания нескольких десятков или даже сотен душистых веществ. Самые серьезные композиции могут включать в себя триста и более душистых веществ.

Из чего же получают душистые вещества (соединения на основе органики), которые являются базой ароматных композиций любых духов? Существует всего три источника:

— растительное сырье;

— животное сырье;

— химическое сырье.

Растительное сырье

Эфирные масла, сухое сырье, душистые смолы и бальзамы – все это и есть, по сути, растительные душистые вещества. Источником для их создания служат различные травы, плоды, листья и корни растений, из которых можно извлечь смолы, эфирные масла и прочее с помощью, к примеру, прессования. И именно в духах содержится самая высокая концентрация эфирных масел.

Животное сырье

Для получения душистых веществ, которые имеют животное происхождение, используются 4 природных вещества: мускус, амбра, цибет, кастореум. Все эти вещества являются результатом жизнедеятельности тех или иных животных. Как база для духов, именно сырье на животной основе является самым дорогим, поэтому используется лишь для фиксации аромата.

Вот она, основа самых дорогих и стойких духов в мире:

— Мускус – это продукт, который образуется в результате выделения мускусных желез некоторых животных (мускусная крыса, кабарга и другие).

— Цибет – анальные выделения некоторых видов виверр (хищных млекопитающих, поедающих, кстати, кофейные ягоды. Кстати, именно из отходов их жизнедеятельности и делают тот самый кофе Копи-лувак).

— Амбра – это вещество, которое образуется в желудочно-кишечном тракте кашалотов. Можно сказать, что такое дорогое сырье для духов появилось благодаря несварению желудка кашалота.

— Кастореум – это вещество вырабатывается так называемыми пахучими железами бобра, который метит свою территорию (собственно, поэтому его еще называют бобровой струей).

Химическое сырье

Благодаря постоянному развитию химической промышленности, ученым удается создавать аналоги растительных и животных компонентов, получая в результате душистые вещества синтетического происхождения. Это открывает широкое поле для деятельности в плане изобретения совершенно новых ароматов, которые в природе не существуют.

Получение эфирных масел

Эфирные масла добываются только из сырья растительного происхождения, то есть из так называемых эфиромасличных растений (их чуть более двухсот). При этом распределение эфирного масла по всем частям растения очень неравномерное. Для получения эфирных масел для производства духов используются три метода:

— Прессование или механический метод. Суть метода понятна – из определенных частей растения выжимают некоторую жидкость, из которой на сепараторе выделяют эфирное масло.

— Отгонка водяным паром. Суть данного метода заключается в том, что растительное сырье подвергается воздействию пара, в результате чего душистые вещества (являясь летучими веществами) также переходят в пар. Затем эфирное масло конденсируется, а вода отделяется.

— Настаивание или мацерация. При малом содержании эфирных масле в растительном сырье используется метод их получения посредством настаивания на спирте.

— Экстракция. Данный метод подразумевает извлечение летучих душистых веществ с помощью так называемых летучих растворителей.

Это основные методы получения эфирных масел, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Есть еще метод анфлеража и динамической сорбции, но он очень сложен и дорог, поэтому используется крайне редко.

Для получения же душистых веществ животного происхождения используется лишь настаивание. Полученные настои используются в микроскопических объемах для создания самых лучших духов (большей частью французских), которые особенно приятны нашему обонянию.

Наконец, что касается синтетических душистых веществ, количество методов их синтеза настолько велико, а эти методы настолько сложны, что мы их не будем рассматривать в рамках данной статьи. Однако именно эти методы позволяют ученым создавать абсолютно уникальные новые ароматы.

Виды эфирных масел

Полученные в результате вышеперечисленных методов эфирные масла являются основой для составления парфюмерной композиции. При всем многообразии этих душистых веществ – не менее трех тысяч – для создания духов и другой парфюмерной продукции используется лишь несколько основных видов эфирных масел.

Популярные виды эфирных масел, из которых делают духи

Анисовое масло, гвоздичное, бергамотное, масло азалии, резиноид дубового мха, гераниевое, лимонное, ирисовое, кориандровое, лавандовое, розовое, масло мускатного шалфея, пачуливое, масло змееголовника, эфирное масло перечной мяты, тминное, фенхельное, эвкалиптовое и многие другие виды масел.

Эфирные масла находят самое большое применение в процессе производства парфюмерной косметики. Также для некоторых видов духов (к примеру, для шипровых) используют сухие душистые растения (вернее их части). Самое популярное сухое растительное сырье – это дубовый мох.

Такие смолы как ладан, гальбан, мирра, стиракс используются для изготовления духов в виде настоев. Собственно, это первые душистые вещества, которые использовались еще тысячелетия назад для создания первой косметики. Наряду со смолами используются их растворы в эфирных маслах, которые называются бальзамами.

Состав всех духов

После получения парфюмерной композиции начинается рутинная работа по созданию, собственно, конечной продукции – духов, туалетной воды или другой парфюмерной продукции. При этом состав каждой единицы парфюмерии – от дорогих селективных духов до самого простого одеколона – одинаков: спирт, вода, ароматическая композиция.

Это действительно так, хотя существует разница в пропорциях. Согласно Общим техническим условиям, которые приведены в соответствие с Международными стандартами на жидкую парфюмерию, производят следующие виды духов:

— Духи концентрированные, в которых сумма массовых долей душистых веществ составляет не менее 30 процентов, а объемная доля этилового спирта – не менее 55 процентов.

— Духи группы «Экстра»: сумма массовых долей душистых веществ – не менее 15 процентов, а объемная доля этилового спирта – не менее 70 процентов. Есть также просто духи и парфюмированная вода, в которых душистых веществ и того меньше – 10 процентов.

В состав некоторых духов входят также красители, которые никоим образом не влияют на ароматические свойства продукта. Вот, собственно, все, что следует знать каждому обывателю о том, как, где и из чего делают духи.