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Медицина прошлого или «Спасибо современной науке»

09.04.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Вполне понятно, что в прошлом лечили «чуть иначе», чем сейчас. Не было большинства медикаментов, инструментов, знаний о болезнях. Вот только некоторые методики лечения могут поставить в тупик или вызвать реальное отвращение.

Порошок из мумий

Главное – не путать: мумие – это такая вязкая жижа из гор (тоже сомнительного лечебного свойства), а тут имеет в виду реальная мумия. Если совсем просто – мумифицированного человека реально перетирали в порошок. В Северной Африке завоеватели решили, что порошок из египетских мумий станет отличным лекарством.

«Тертым человеком» лечили аллергию (а может, вызывали?), язву, головную боль, высокую температуру и еще много всего. В то же время процветали и подделки. Египетских мумий не хватало, поэтому местные аптекари перетирали в порошок совсем «свежие» исходники.

Анестезия ядами

В средние века для лечения переломов, чтобы достать стрелу из тела или еще чего болезненного сделать с человеком использовали дубину. В том смысле, что, если пациент не терял сознание от боли, то его глушили ударом по голове. Через какое-то время, когда смертность почему-то стала расти, то стали использовать травы. Оказалось, что под воздействием некоторых растений больной вообще не чувствует боли. Так в ход пошли белена, аконит, мандрагора, болиголов, белладонна. Кстати, на их основе и сейчас производят препараты. В чистом же виде крайне тяжело подобрать дозировку, чтобы не убить больного или не отправить его в постоянный «наркотический трип».

 
 
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Вполне понятно, что в прошлом лечили «чуть иначе», чем сейчас. Не было большинства медикаментов, инструментов, знаний о болезнях. Вот только некоторые методики...
 
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