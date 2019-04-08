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Сморгонец на Островетчине искал клад, а нашел полтысячи патронов (+ВИДЕО)
09.04.2019 — Разное | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
Рано утром 4 апреля в оперативно-дежурную службу Сморгонского РОВД поступило сообщение от гражданина 1977 года рождения. Местный житель сообщил, что нашел 440 патронов, которые хочет отдать в правоохранительные органы. На место незамедлительно выбыли сотрудники данного райотдела милиции, следственного комитета и государственного комитета судебных экспертиз.
В пресс-службе УВД Гродненского облисполкома
По факту обнаружения боеприпасов проводятся проверочные мероприятия.
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Рано утром 4 апреля в оперативно-дежурную службу Сморгонского РОВД поступило сообщение от гражданина 1977 года рождения. Местный житель сообщил, что нашел 440...
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