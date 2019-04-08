Сморгонец на Островетчине искал клад, а нашел полтысячи патронов (+ВИДЕО)

Источник материала: Светлы шлях

Рано утром 4 апреля в оперативно-дежурную службу Сморгонского РОВД поступило сообщение от гражданина 1977 года рождения. Местный житель сообщил, что нашел 440 патронов, которые хочет отдать в правоохранительные органы. На место незамедлительно выбыли сотрудники данного райотдела милиции, следственного комитета и государственного комитета судебных экспертиз.

В пресс-службе УВД Гродненского облисполкома сообщили , что у мужчины было обнаружено 440 патронов калибра 7,62 миллиметра. По предварительной версии боеприпасы сохранились со времен Великой Отечественной войны. Мужчина 1977 года рождения рассказал, что 3 апреля занимался раскопками в деревне Видюны Островецкого района. В какой-то момент металлоискатель обнаружил крупный предмет. Достав его из земли, мужчина понял, что перед ним находятся боеприпасы. В тот день он спрятал патроны в гараже, а на следующий день сообщил о находке в правоохранительные органы.













По факту обнаружения боеприпасов проводятся проверочные мероприятия.