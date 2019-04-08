Бутылку с 2 кг ртути нашли в Барановичах во время уборки территории

Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичах во время уборки территории рабочие нашли пластиковую бутылку примерно с 2 кг ртути, сообщил БЕЛТА официальный представитель Брестского областного МЧС Сергей Машнов.



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Днем 8 апреля на пустыре за Барановичским хлебозаводом рабочие наводили порядок и нашли пластиковую бутылку, наполненную неизвестным веществом. О подозрительной находке сообщили в МЧС , предположив, что это может быть ртуть. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Специалисты перелили вещество в герметичную емкость, поскольку бутылка была не плотно закупорена, и изъяли на временное хранение для дальнейшей утилизации.

Правоохранители проводят проверку.