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Бутылку с 2 кг ртути нашли в Барановичах во время уборки территории
09.04.2019 11:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Барановичах во время уборки территории рабочие нашли пластиковую бутылку примерно с 2 кг ртути, сообщил БЕЛТА официальный представитель Брестского областного
Днем 8 апреля на пустыре за Барановичским хлебозаводом рабочие наводили порядок и нашли пластиковую бутылку, наполненную неизвестным веществом. О подозрительной находке сообщили в
Правоохранители проводят проверку.
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В Барановичах во время уборки территории рабочие нашли пластиковую бутылку примерно с 2 кг ртути, сообщил БЕЛТА официальный представитель Брестского областного...
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