«Королеву Весну» выбрали в Бресте (фоторепортаж)

Источник материала: Виртуальный Брест

Первый региональный отбор в рамках республиканского конкурса грации и артистического мастерства «Королева Весна-2019» состоялся в Брестской области.



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Восемь талантливых девушек вышли на сцену БрГТУ 5 апреля в финальном шоу, чтобы продемонстрировать яркую индивидуальность и красоту. Своих представительниц делегировали все вузы Брестчины, и каждая конкурсантка, по отзывам жюри, была достойна победы.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65080.php

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Программа областного этапа предусматривала три насыщенных событиями дня, которые помогли девушкам раскрыться и подарили им незабываемые впечатления. Участницы выполнили добрую миссию – посетили психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов в д. Волки, проявили эрудицию в интеллектуальной игре «Квиз, плиз», а также продемонстрировали прекрасную физическую форму во время сдачи норм ГТО и фотосессии.

Кульминацией областного отбора стало финальное шоу, которое собрало в БрГТУ студенческую молодежь из четырех вузов: поболеть за своих представительниц приехали группы поддержки из Барановичского государственного университета (честь альма-матер отстаивали Виолетта Плисюк и Ксения Кнышева) и Полесского государственного университета (Дарья Дыдышко и Мария Рудик). Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина представили Елизавета Натяженко и Нина Савенко, а Брестский государственный технический университет – Анастасия Сидорко и Оксана Носко.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65080.php

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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65080.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65080.php

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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65080.php

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Помимо традиционного дефиле в вечерних нарядах, программа предусматривала выход в стилизованных народных костюмах. Однако демонстрацией красоты и грации конкурс не ограничился: очень душевным получился этап видеопрезентации и знакомства, когда девушки рассказали о своих увлечениях и жизненных ценностях. Ну а самым запоминающимся – творческий конкурс, который во всей красе представил артистизм и неординарность каждой из красавиц. Декламация стихов, сценическая миниатюра, даже танец с мечом – участницам удалось впечатлить публику.

- За три дня конкурса мы познакомились с девушками, они все замечательные, красивые, яркие. Нам было очень сложно сделать выбор, – поделился председатель жюри, первый секретарь Брестского обкома ОО «БРСМ» Юрий Сегенюк перед объявлением победительниц.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65080.php

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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65080.php

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В итоге звание «Королева Весна-2019» Брестчины жюри присудило студентке 4-го курса строительного факультета БрГТУ Оксане Носко. Девушка презентовала себя как творческая и целеустремленная личность, запомнилась зрителям и судьям интересной «визиткой» и красивым образом в вечернем наряде.

Также призерами – первой и второй «Вице-Королевой Весна» соответственно – стали студентка 1-го курса географического факультета БрГУ имени А.С. Пушкина Нина Савенко и студентка 1-го курса факультета славянских и германских языков БарГУ Виолетта Плисюк.

Тройке лучших областного этапа предстоит заочно поучаствовать в квалификационном отборе, по результатам которого претендентка на корону от Брестчины поедет на республиканский финал 26 апреля в Минске.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65080.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65080.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65080.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65080.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65080.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65080.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65080.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65080.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65080.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65080.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65080.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65080.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65080.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65080.php

Читать полностью в источнике с фото:



