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Выставка вышитых икон открылась к Пасхе в Ганцевичах

09.04.2019 11:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Ганцевичском районном краеведческом музее открылась посвященная Пасхе выставка вышитых икон "Таинство святого образа", сообщила корреспонденту БЕЛТА директор музея Наталья Кулеш.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65076.php

Выставка вышитых икон открылась к Пасхе в Ганцевичах

В экспозиции представлено 47 работ местных мастеров. Есть среди них и мужчина - Максим Дранец из деревни Мальковичи. Он единственный, кто в своих работах использовал мозаичную крошку. Остальные образа вышиты нитками и бисером. Некоторые иконы освящены. Больше всего представлено изображений Богородицы: иконы Тихвинской и Казанской Божией Матери, Семистрельная, Неувядаемый Цвет, Неупиваемая Чаша, "Достойно есть". Также со стен выставочного зала на посетителей смотрят лики Николая Чудотворца, Ангела Хранителя, Блаженной Матрены, Ксении Петербургской, Параскевы Пятницы, Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и их мать София. Дополняют коллекцию две католические иконы - Святейшее Сердце Иисуса и Непорочное Сердце Марии.

Подобную выставку в музее организовали впервые и посвятили ее древнейшему и самому важному христианскому празднику - Пасхе. "В фондах нашего музея есть живописные иконы XIX-XX веков, переданные сотрудниками Брестской таможни. Мы их регулярно показываем посетителям. В этот раз решили сделать именно выставку вышитых икон. Тем более что в районе много мастеров, которые занимаются этим творчеством. Некоторых знаем давно, с другими познакомились через территориальный центр социального обслуживания населения. Мы благодарны им за помощь в организации выставки, которая позволяет хоть на мгновение отвлечься от суеты повседневной жизни и подумать о вечном", - отметила Наталья Кулеш.

Новая экспозиция пользуется большим успехом у посетителей. Планируется, что выставка вышитых икон "Таинство святого образа" будет работать в Ганцевичском районном краеведческом музее до 1 мая.

 
 
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  В Ганцевичском районном краеведческом музее открылась посвященная Пасхе выставка вышитых икон "Таинство святого образа", сообщила корреспонденту БЕЛТА...
 
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