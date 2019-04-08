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Александр Когалев вырвал победу у «Немана» в финальном матче плей-офф Кубка Президента
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сыгран четвёртый матч финальной серии плей-офф Кубка Президента по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Борьбу за трофей продолжают «Неман» и «Юность». Игра прошла в Гродно.
В основное время матча команды имели равные шансы на успех, но настоящие чудеса творили голкиперы обоих клубов. 60 минут не хватило, чтобы выявить победителя. Все решилось в овертайме.
Победу праздновала «Юность» – 1:0. Автором единственной шайбы стал Александр Когалев. Следующая встреча пройдёт на льду «Чижовка –Арены» 10 апреля.
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Новости Беларуси. Сыгран четвёртый матч финальной серии плей-офф Кубка Президента по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Борьбу за трофей продолжают...
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