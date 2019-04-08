Александр Когалев вырвал победу у «Немана» в финальном матче плей-офф Кубка Президента

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сыгран четвёртый матч финальной серии плей-офф Кубка Президента по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Борьбу за трофей продолжают «Неман» и «Юность». Игра прошла в Гродно.

В основное время матча команды имели равные шансы на успех, но настоящие чудеса творили голкиперы обоих клубов. 60 минут не хватило, чтобы выявить победителя. Все решилось в овертайме.





Победу праздновала «Юность» – 1:0. Автором единственной шайбы стал Александр Когалев. Следующая встреча пройдёт на льду «Чижовка –Арены» 10 апреля.