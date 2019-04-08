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«Ни в коем случае не говорить: ты будешь айтишником, сиди за компьютером. Надо по-максимуму вовлекать детей в спорт»
Источник материала: СТВ
Зачем спорт должен присутствовать в жизни каждого ребёнка, рассказал начальник Главного управления спорта и туризма Мингорисполкома в программе
Михаил Прокопенко, начальник Главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Сейчас роллеры хорошо развиты. Сегодня это достаточно доступно, не надо там больших финансовых затрат. Наша задача, родителей – прививать им культуру занятия спортом с детства и ни в коем случае не говорить, если ребёнок не имеет противопоказаний для занятия спортом, что ты будешь художником, айтишником, сиди за компьютером и занимайся играми или пиши в Интернете. Надо по-максимуму вовлекать детей в спорт. Это несложно, во дворе достаточно бросить мяч, организовать группу ребят, девочкам – велосипеды, самокаты, всё, что угодно, всё это возможно.
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«Ни в коем случае не говорить: ты будешь айтишником, сиди за компьютером. Надо по-максимуму вовлекать детей в спорт»
Зачем спорт должен присутствовать в жизни каждого ребёнка, рассказал начальник Главного управления спорта и туризма Мингорисполкома в программе «Большой город». ...
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