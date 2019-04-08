ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Ни в коем случае не говорить: ты будешь айтишником, сиди за компьютером. Надо по-максимуму вовлекать детей в спорт»

09.04.2019 12:55 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Зачем спорт должен присутствовать в жизни каждого ребёнка, рассказал начальник Главного управления спорта и туризма Мингорисполкома в программе «Большой город».

Михаил Прокопенко, начальник Главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Я абсолютно уверен, что спортом нужно заниматься всем детям, если нет противопоказаний по здоровью. Сегодня мы имеем огромную проблему с тем, что дети большую часть свободного времени проводят в телефонах, в компьютерах, за телевизором.

И мы обязаны вытянуть детей на максимальный кусок времени, чтобы они занимались спортом, играли в разные игры, бегали.

Сейчас роллеры хорошо развиты. Сегодня это достаточно доступно, не надо там больших финансовых затрат. Наша задача, родителей – прививать им культуру занятия спортом с детства и ни в коем случае не говорить, если ребёнок не имеет противопоказаний для занятия спортом, что ты будешь художником, айтишником, сиди за компьютером и занимайся играми или пиши в Интернете. Надо по-максимуму вовлекать детей в спорт. Это несложно, во дворе достаточно бросить мяч, организовать группу ребят, девочкам – велосипеды, самокаты, всё, что угодно, всё это возможно.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зачем спорт должен присутствовать в жизни каждого ребёнка, рассказал начальник Главного управления спорта и туризма Мингорисполкома в программе «Большой город». ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Курсы валют и криптовалют на сегодня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Новости Волковыска
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика