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Совет родителям от спортивного чиновника: куда отдать заниматься ребёнка
Источник материала: СТВ
В какой спорт отдать ребёнка? Как понять какие у него будут развиваться спортивные способности? Куда в первую очередь вести или нужно отдать сразу во все секции и посмотреть, какие будут результаты, узнали у начальника Главного управления спорта и туризма Мингорисполкома в программе
Михаил Прокопенко, начальник Главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
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В какой спорт отдать ребёнка? Как понять какие у него будут развиваться спортивные способности? Куда в первую очередь вести или нужно отдать сразу во все секции и...
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