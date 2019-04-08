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Совет родителям от спортивного чиновника: куда отдать заниматься ребёнка

09.04.2019 12:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В какой спорт отдать ребёнка? Как понять какие у него будут развиваться спортивные способности? Куда в первую очередь вести или нужно отдать сразу во все секции и посмотреть, какие будут результаты, узнали у начальника Главного управления спорта и туризма Мингорисполкома в программе «Большой город».

Михаил Прокопенко, начальник Главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Я приверженец того, чтобы ребёнка водить на различные спортивные мероприятия, чтобы ребёнок посмотрел хоккей, футбол, баскетбол, гимнастику, плавание, будь то пятиборье, неважно, у нас много спортивных мероприятий высокого уровня проводятся в Минске. А дальше всё очень просто будет. Ребёнок обязательно попросит папу или маму заниматься этим видом спорта, нужно просто подставить плечо, не решать за сына или дочку, где он или она должны заниматься, а услышать ребёнка и поддержать его в этом направлении. Получиться стать у него профессиональным спортсменом или просто он будет заниматься для здоровья в этой секции  всё равно от этого выиграет нация.

Совет родителям от спортивного чиновника: куда отдать заниматься ребёнка
 
Теги: Минск
 
 
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В какой спорт отдать ребёнка? Как понять какие у него будут развиваться спортивные способности? Куда в первую очередь вести или нужно отдать сразу во все секции и...
 
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