«Мама, страшно идти, в спину едут машины!» и «Вы знаете, что там дети и перекрываете воду!» Конфликт вокруг детсада в коттеджном посёлке

Источник материала: СТВ

Как частный детский сад «Школково» стал нелегальным, разбираемся в программе «Добро пожаловаться» .





Реклама частного детского садика на территории коттеджного посёлка в Интернете была броской – всесторонняя подготовка, экологически чистый воздух, всё, не выезжая за пределы столицы. Элитное дошкольное учреждение стихийно открылось в конце 2018 года.





Именно тогда и появились первые недовольные: сад стал без стеснения пользоваться водоснабжением, оплаченным за счёт жильцов дома.

Зинаида Сажаренко, жительница коттеджного поселка:

И в принципе, если бы тут был просто жилой дом, как и предполагалось, то мы бы, конечно, никогда не были бы против. Мы бы познакомились с людьми и прекрасно жили.





Жильцы подозревают, детский сад в жилом доме организован незаконно. Никаких опознавательных вывесок нет, попасть постороннему туда практически невозможно.

Александр Понкрашкин, житель коттеджного поселка:

Разрешения на функционирование детского дошкольного учреждения никто не давал. Более того, собственникам было отказано в реконструкции. Жители стали собираться, стали обсуждать между собой, что это неудобство, район тихий, тупиковый, движения всегда было мало.





Светлана Савостова, коттеджного жительница поселка:

Я хочу сказать, что люди ни грамма не против ни школ, ни детей, не против того, чтобы строились школы. Но нельзя открывать школы в ущерб двум улицам – отчего просто изменился уклад жизни людей. Это ненормально.

Ситуация накалялась раз за разом. Ведь вместе с новоиспечёнными дошколятами во дворе увеличилось количество автомобилистов, привозящих детей на занятия. Нескончаемый транспортный коллапс и полностью забаррикадированные выезды. Люди стали не на шутку опасаться за жизнь и безопасность собственных детей.





Александр Понкрашкин:

Продолжается интенсивное движение по утрам и вечерам, невозможно ни ребёнка за ворота выпустить, потому что ежедневно приезжает и по 20 машин. Мало того, что они мешают жителям – они даже друг другу мешают.

Возмущённые беспределом, устроенным в собственном доме, жители собрали подписи и отправили коллективное обращение во все инстанции, с просьбой помочь разобраться в сложной для них ситуации.





Елена Черкас:

Я вот боюсь, что если вдруг случится какое ЧП, она ведь не вызовет ни МЧС, ни скорую помощь, я не знаю, о чем думают родители этих детей, возможно, они не в курсе этой ситуации. Я думаю, что очень многим рискуют родители, оставляя детей вот этим наглым людям.

Пока разгорячённые жильцы делились со съёмочной группой деталями дела, к разговору подключился представитель дошкольного учреждения. Молодой человек представился Андреем и назвал себя волонтёром организации. Не упуская редкую возможность, люди тотчас засыпали его вопросами.





Александр Понкрашкин:

А дошкольное учреждение на каком основании работает?

Андрей Коржанов, волонтёр детского сада:

Не знаю. Есть постановление Министерства здравоохранения, которое разрешает нахождение дошкольных учреждений малой численности и краткосрочного пребывания на первых этажах жилых зданий. Наткнувшись на такое противодействие, мы приняли решение съехать. Но на это нужно время. Те действия, которые сейчас предпринимают соседи: у нас два раза перекрыли воду самовольно.





Жители поселка:

Давайте доказательства, доказательства где?

Андрей Коржанов:

Вы знаете, что там находятся дети, и вы перекрываете воду!

Жители поселка:

Ой…

Андрей Коржанов:

Что значит «ой»?

Александр Понкрашкин:

Вы знаете, что ваше предприятие работает незаконно?





Жительница посёлка:

По поводу перекрытия воды – у меня дочка идёт со школы и говорит: «Мама, страшно идти, в спину едут так машины!»

Как выяснилось, попасть на беседу к руководству детского сада не могут ни жильцы, ни даже местные власти.





Оксана Волкова, заместитель главы администрации Советского района г. Минска:

Была создана комиссия, в которую вошли представители управления по образованию Советского района, РОЧС, центр гигиены и эпидемиологии и иные заинтересованные службы, которые уполномочены государством обеспечивать контроль, методическое сопровождение функционирования учреждения образования различного уровня. К сожалению, попасть на территорию данного учреждения – частного дома – не представилось возможным, потому что просто не открыли двери.





Светлана Савостова:

Вы и так работаете нелегально. К вам приходят чиновники с погонами, прокуратура, вы позволяете им стоять и кланяться вам в ножки и вы не открываете.

В администрации района опасения жильцов подтверждают – дошкольное учреждение в жилом доме открыто с рядом вопиющих нарушений. Но предписания учредители выполнять не спешат! И бесцеремонно заявляют: раньше конца учебного года они и пальцем не пошевелят.

Оксана Волкова:

Был привлечён к административной ответственности собственник здания, который предоставил в аренду, не переведя помещение в нежилое и юридическое лицо за нарушение требований ТКП при эксплуатации зданий. После этого мы получили письмо от учредителя данного учреждения образования о том, что они признают предъявляемые требования и намерены покинуть эксплуатируемое здание, и находятся в поиске иного помещения. Хочется выразить уверенность, что следующее помещение данные организаторы образовательного процесса найдут и приведут в соответствие с требованиями.

Сотрудник дошкольного учреждения:

Мы не можем уехать день в день, ну не можем. Потому что нам нужно подготовить новое помещение. У меня к вам, лично ко всем, глядя в глаза, одна просьба по-человечески: дайте два месяца дожить спокойно!

Услышав крики под окнами, руководитель детсада всё же соглашается дать небольшой комментарий корреспонденту нашей программы. По её словам, учреждение было открыто законно, но все разрешительные документы были отозваны из-за жалоб жильцов.





Екатерина Владимирова, директор частного детского сада:

Поверьте, закон на моей стороне. Я могу пытаться отстаивать это здание, я просто больше не хочу. Я нахожусь с декабря-месяца в состоянии войны, я не Жанна Д'Арк, не революционер – я педагог.

Для собственника земли, на которой расположен коттедж, затянувшаяся война жильцов и администрации кажется детским садом. Единственное, что его волнует – арендная плата! А её платят исправно.

Дмитрий Максимов, собственник земельного участка:

Если жилой дом используется не по назначению, все согласования и разрешения должен брать арендатор. Это прописано у меня в договоре аренды. В сложившейся ситуации во всех органах администрации нам не будут давать никаких разрешений. Мы у них уже как красный флажок. Сначала мы будем писать кучу бумаг, запросов, что нас можно, что – нельзя, обложимся кучей бумаг из МЧС…

За нецелевое использование 22 соток земли владельца участка уже привлекли к административной ответственности.





Андрей Прохоренко, заместитель начальника отдела государственного контроля за использованием и охраной земель Комитета землеустройства Мингорисполкома:

Трёхэтажный жилой дом: фактически два этажа используются для организации детского сада. Разрешение администрации отсутствует. В соответствии с этим, сотрудниками комитета был составлен протокол за нецелевое использование земельного участка, материалы направлены в суд Советского района. Судом было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности. В случае неустранения в дальнейшем данного нарушения, могут быть приняты меры, вплоть до изъятия земельного участка.

Сегодня на территории Советского района работают 4 частных учреждений образования. В администрации уверяют: они не против появления ещё одного, но необходимо провести всё по букве закона.





Инесса Соболенко, начальник управления по образованию администрации Советского района г. Минска:

Вот эта ситуация, которая сейчас сложилась со «Школково», нам непонятна. Мы впервые встречаемся с такой ситуацией, когда управление по образованию и другие соответствующие структуры не впускаются на территорию. Ведь задача органов власти как раз-таки не заключается в том, чтобы закрыть данное учреждение, а помочь организовать в соответствии с нормами законодательства образовательный процесс.





Съёмочная группа нашей программы отправилась в подобное дошкольное учреждение! Сюда журналистов впустили без проблем. В этом детском саду полсотни детей. Педагоги и воспитатели пользуются типовой программой, разработанной Министерством образования. С детьми проводятся занятия по развитию речи, изучению английского языка, музыки и хореографии.





Ирина Вдовина, директор частного учреждения образования:

С самого начала мы выбрали типовое здание детского сада, для того чтобы максимально соответствовать всем нормам Санпина. Нам не пришлось делать никаких перепланировок, и по расположению групп у нас нет претензий со стороны санстанции. У нас большая зелёная территория, есть возможность прогулок на свежем воздухе, хорошее игровое оборудование, всё, чтобы детям здесь было хорошо.

Разборки администрации детсада «Школково» и жителей дома на улице Папернянской находится на очередном витке конфликта – в эти дни проходят дополнительные проверки в администрации и прокуратуре столицы.