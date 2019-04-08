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В Израиле начались парламентские выборы
Источник материала: СТВ
Новости Израиля. Для участия в выборах зарегистрированы четыре десятка партий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Порог, который они должны преодолеть, чтобы занять место в Кнессете – 3,25%. В стране открыты 10 тыс. участков.
Принять участие в выборах могут более 6 млн. избирателей. По итогам голосования будет сформировано новое правительство. Кроме этого, от результатов выборов зависит, сможет ли действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сохранить свой пост. Участки для голосования будут открыты до 22.00.
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Новости Израиля. Для участия в выборах зарегистрированы четыре десятка партий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Порог, который они должны...
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