ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Генсек ООН резко осудил военные действия в Ливии

09.04.2019 12:12 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости мира.Генсек ООН призывает к немедленному прекращению военных действий в Ливии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Антониу Гутерриш резко осудил авиаудары Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара в Триполи.

Генсек ООН резко осудил военные действия в Ливии

Отметим, что бои между повстанцами и правительством национального согласия продолжаются с 4 апреля. В конфликте уже погибли более 50 человек.

8 апреля был атакован военный аэродром «Митига», который еще с 2014 года используется в качестве международного аэропорта. По данным Всемирной организации здравоохранения, были убиты два доктора, которые пытались эвакуировать пострадавших из зон вооруженного конфликта.

Генсек ООН резко осудил военные действия в Ливии

ООН заявляет, что из-за боевых действий, которые проходят в последние дни, около 3,4 тысячи ливийцев были вынуждены покинуть свои дома ради безопасности.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира.Генсек ООН призывает к немедленному прекращению военных действий в Ливии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Антониу Гутерриш резко...
 
Новости дня
Новости разные
 
Hyundai Venue: первые изображения самого маленького кроссовера корейской марки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Новости Волковыска
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика