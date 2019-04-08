ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Палата общин одобрила отсрочку Brexit

09.04.2019 12:07 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Палата общин Великобритании окончательно одобрила отсрочку Brexit. Таким образом, вариант выхода страны из ЕС без сделки больше не рассматривается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Палата общин одобрила отсрочку Brexit

Ранее за перенос даты проголосовала Палата лордов. Законопроект одобрила и британская королева. Теперь Тереза Мэй должна будет выбрать новый срок по Brexit и согласовать его с парламентом.

Палата общин одобрила отсрочку Brexit

В конце прошлой недели стало известно, что премьер-министр страны просила председателя ЕС отложить Brexit c 12 апреля на 30 июня. Однако Брюссель согласен лишь на вариант долгого продления отсрочки, до конца марта 2020 года.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Великобритании. Палата общин Великобритании окончательно одобрила отсрочку Brexit. Таким образом, вариант выхода страны из ЕС без сделки больше не...
 
Новости дня
Новости разные
 
На М1 фура протаранила ГАЗ прикрытия дорожников: пострадали два человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Новости Волковыска
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика