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В Канаде снегопад парализовал работу аэропортов

09.04.2019 12:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Канады. В Канаде из-за сильного снегопада нарушена работа аэропортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Удар стихии пришелся на провинции Нью-Брансуик и Новая Шотландия.

В Канаде снегопад парализовал работу аэропортов

По прогнозам синоптиков, в некоторых районах менее чем за сутки может выпасть месячная норма осадков. Власти призывают жителей воздержаться от поездок на автомобилях из-за плохой видимости и переждать непогоду дома.

В Канаде снегопад парализовал работу аэропортов
 
 
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Новости Канады. В Канаде из-за сильного снегопада нарушена работа аэропортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Удар стихии пришелся на провинции...
 
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