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В Кричеве в реке Сож утонули женщина и её пожилая мать
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Кричеве женщина и ее мать утонули в реке.
Как
Дочь оставила предсмертную записку. Тело женщины было извлечено из воды водолазами, а тело пенсионерки пока не найдено. Его поиски продолжаются.
Устанавливаются обстоятельства случившегося.
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Новости Беларуси. В Кричеве женщина и ее мать утонули в реке. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Могилевскую областную организацию ОСВОД, происшествие случилось...
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