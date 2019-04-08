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Китайская девочка выпала из окна 26 этажа и выжила

09.04.2019 11:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. В Китае ребенок случайно выпал из окна 26 этажа и выжил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошёл в городе Чунцин.

Китайская девочка выпала из окна 26 этажа и выжила

На кадрах видно, как шестилетняя девочка падает, пробивает крышу гаража и приземляется на парковку мотоциклов. После этого она встает и уходит.

Китайская девочка выпала из окна 26 этажа и выжила

Пострадавшую госпитализировали с переломом руки. Её состояние оценивается как стабильное.
 
 
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Новости Китая. В Китае ребенок случайно выпал из окна 26 этажа и выжил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошёл в городе Чунцин. На кадрах...
 
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