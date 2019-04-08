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«ТИБО-2019». Как работает виртуальный симулятор для работников минского водоканала?

09.04.2019 11:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 9 апреля в Минске открывается «ТИБО-2019». Это крупнейшее международное событие в IT-сфере  Беларусь принимает уже в 26-й раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«ТИБО-2019». Как работает виртуальный симулятор для работников минского водоканала?

Свои разработки здесь представят более 100 компаний из 25 стран мира. Их представители готовы реализовать самые прорывные совместные проекты.

Накануне сотрудничество не только в IT-сфере обсудил председатель Совета Республики и министр инновационного развития Узбекистана. Озвучена идея создания совместных научных лабораторий.

«ТИБО-2019». Как работает виртуальный симулятор для работников минского водоканала?

Иброхим Абдурахмонов, министр инновационного развития Узбекистана:
В последние годы в нашей стране уделяется большое внимание развитию науки. С этой целью создано Министерство инновационного развития. И белорусский опыт в этом является одним из примеров для нас. Здесь развиваются академические и отраслевые науки.

Этот опыт мы хотим изучать и открыть совместные лаборатории, совместные университетские факультеты и наладить сотрудничество между технопарками Узбекистана и Беларуси.

«ТИБО-2019». Как работает виртуальный симулятор для работников минского водоканала?

Тема цифровой трансформации экономики будет главенствовать на международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям. Интерес к «ТИБО-2019» традиционно проявляют не только IT-специалисты. Здесь можно найти самые прорывные разработки для всех отраслей. Одна из таких новинок – обучающая программа для сотрудников минского водоканала.

«ТИБО-2019». Как работает виртуальный симулятор для работников минского водоканала?

Андрей Ожинский, инженер-программист компании-разработчика:
Я работаю с интерфейсом панели оператора, такой же, которая существует на реальных насосных станциях Минска. Здесь предоставляются задания, сценарии и ряд действий, которые человек должен отработать до автоматизма, чтобы в случае аварийных ситуаций мгновенно реагировать и не срывать водоснабжение города.

Такой симулятор для персонала насосных станций позволяет отрабатывать различные, в том числе и аварийные режимы, в виртуальном пространстве. Ознакомиться с этой и другими новинками можно в течение недели в «Минск-Арене».
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 9 апреля в Минске открывается «ТИБО-2019». Это крупнейшее международное событие в IT-сфере  Беларусь принимает уже в 26-й раз, сообщили в программе...
 
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