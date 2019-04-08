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«ТИБО-2019». Как работает виртуальный симулятор для работников минского водоканала?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 9 апреля в Минске открывается «ТИБО-2019». Это крупнейшее международное событие в IT-сфере Беларусь принимает уже в 26-й раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свои разработки здесь представят более 100 компаний из 25 стран мира. Их представители готовы реализовать самые прорывные совместные проекты.
Накануне сотрудничество не только в IT-сфере обсудил председатель Совета Республики и министр инновационного развития Узбекистана. Озвучена идея создания совместных научных лабораторий.
Иброхим Абдурахмонов, министр инновационного развития Узбекистана:
Этот опыт мы хотим изучать и открыть совместные лаборатории, совместные университетские факультеты и наладить сотрудничество между технопарками Узбекистана и Беларуси.
Андрей Ожинский, инженер-программист компании-разработчика:
Такой симулятор для персонала насосных станций позволяет отрабатывать различные, в том числе и аварийные режимы, в виртуальном пространстве. Ознакомиться с этой и другими новинками можно в течение недели в «Минск-Арене».
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Новости Беларуси. 9 апреля в Минске открывается «ТИБО-2019». Это крупнейшее международное событие в IT-сфере Беларусь принимает уже в 26-й раз, сообщили в программе...
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