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Неба не видно. Огромное песчаное облако нависло над городом в Индии: фотофакт

09.04.2019 11:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Гигантское песчаное облако нависло над городом Чуру в Индии . Местные жители запечатлели это природное явление.

Неба не видно. Огромное песчаное облако нависло над городом в Индии: фотофакт

Как сообщает Daily Mail, песчаная буря приближается к городу из пустыни, расположенной неподалеку от него. Чтобы снять на видео масштабное облако, люди забираются на крыши домов.  

Неба не видно. Огромное песчаное облако нависло над городом в Индии: фотофакт
Скриншот из видео

Неба не видно. Огромное песчаное облако нависло над городом в Индии: фотофакт
Скриншот из видео

Облако растянулось по всему горизонту и приближалось к городу. Затем автор ролика снял чистое небо с другой стороны и показал контраст между явлениями.  

Неба не видно. Огромное песчаное облако нависло над городом в Индии: фотофакт
Скриншот из видео

Никто не пострадал. Однако буря нанесла вред урожаю.  

Огромный водяной смерч у малайзийского курорта. Очень страшный видеофакт (смотрите здесь).    
 
 
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Гигантское песчаное облако нависло над городом Чуру в Индии . Местные жители запечатлели это природное явление. Как сообщает Daily Mail, песчаная буря приближается к...
 
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