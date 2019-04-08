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Неба не видно. Огромное песчаное облако нависло над городом в Индии: фотофакт
Источник материала: СТВ
Гигантское песчаное облако нависло над городом Чуру в Индии . Местные жители запечатлели это природное явление.
Как
Облако растянулось по всему горизонту и приближалось к городу. Затем автор ролика снял чистое небо с другой стороны и показал контраст между явлениями.
Никто не пострадал. Однако буря нанесла вред урожаю.
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Гигантское песчаное облако нависло над городом Чуру в Индии . Местные жители запечатлели это природное явление. Как сообщает Daily Mail, песчаная буря приближается к...
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