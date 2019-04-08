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В пункте пропуска «Берестовица» построят стационарный инспекционно-досмотровый комплекс

09.04.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В пункте пропуска «Берестовица» построят стационарный инспекционно-досмотровый комплекс

Проект международной технической помощи «Строительство рентгеновской сканирующей системы контроля транспортных средств в автодорожном пункте пропуска «Берестовица».

Бенефициаром которого выступает Гродненская региональная таможня, одобрен и зарегистрирован Министерством экономики Республики Беларусь.

Реализация проекта по строительству стационарного сканера с использованием метода «неинтрузивного» досмотра будет способствовать повышению безопасности на границе, сокращению времени проведения таможенного контроля и, соответственно, увеличению пропускной способности на данном участке белорусско-польской границы.

– Сейчас в пункте пропуска «Берестовица» функционирует мобильный инспекционно-досмотровый комплекс. Международный проект включает строительство стационарного, в том числе рентгеновской сканирующей системы, системы инженерного обеспечения, здания для сотрудников, оборудованного современными системами контроля, и помещения с комфортными условиями для водителей. В рамках проекта запланирована и подготовка специалистов по анализу сканограмм, а также обмен опытом с польскими коллегами, – пояснили в Гродненской региональной таможне.

Аналогичные стационарные ИДК на протяжении нескольких лет функционируют в пунктах пропуска «Привалка» и «Брузги».

Реализация проекта LIP/0015 (сканирующая система) осуществляется в рамках программы трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина» 2014-2020гг. Финансовый вклад Евросоюза составляет более 4 миллиона евро.

https://grodnonews.by/

 
 
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Проект международной технической помощи «Строительство рентгеновской сканирующей системы контроля транспортных средств в автодорожном пункте пропуска...
 
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