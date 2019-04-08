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В Солигорске прошел весенний турнир КВН на Кубок председателя. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.

09.04.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


2 апреля 2019 15:43 5259

В Солигорске прошел весенний турнир КВН на Кубок председателя. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

Первое апреля — день юмора, смеха и розыгрышей, а еще это традиционный весенний турнир КВН. Вновь собрались команды веселых и находчивых в концертном зале Дворца культуры г. Солигорска, чтобы вместе со зрителями провести трехчасовое юмористическое шоу.

В Солигорске прошел весенний турнир КВН на Кубок председателя. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.

Основной темой игры стала расхожая фраза «Где родился, там и пригодился». Так как районный конкурс команд учащейся и работающей молодежи на кубок председателя был посвящен Году малой родины и 95-летию со дня основания Солигорского района.

В Солигорске прошел весенний турнир КВН на Кубок председателя. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошел весенний турнир КВН на Кубок председателя. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошел весенний турнир КВН на Кубок председателя. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошел весенний турнир КВН на Кубок председателя. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошел весенний турнир КВН на Кубок председателя. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошел весенний турнир КВН на Кубок председателя. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.

КВН в Солигорске популярен. Ударив убойным юмором, парни и девушки дали понять, что в Солигорске КВН ещё жив. В зале яблоку было негде упасть. Традиционные встречи команд КВН – популярной юмористической игры – основательно вошли в культурно-массовую жизнь горожан. Шутки команд, как можно понять из заявленной темы, в основном были о всеми узнаваемых объектах и ситуациях.

В Солигорске прошел весенний турнир КВН на Кубок председателя. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошел весенний турнир КВН на Кубок председателя. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошел весенний турнир КВН на Кубок председателя. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошел весенний турнир КВН на Кубок председателя. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошел весенний турнир КВН на Кубок председателя. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошел весенний турнир КВН на Кубок председателя. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.

В категории учащейся молодежи выступили три команды: «Стилево» (ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Солигорского района»), «ПанТы» (УО «Солигорский государственный колледж») и «Молекулы чистого смеха» (филиал БНТУ «Солигорский государственный горно-химический колледж»). В категории работающей молодежи за кубок боролись пять команд: «Соль$бери» (ОАО «Трест «Шахтоспецстрой»), «3+2» (1 РУ ОАО «Беларуськалий»), «Рудва продакшн» (2 РУ ОАО «Беларуськалий»), «4-s мажор» (4 РУ ОАО «Беларуськалий») и «Понаехалитут» (молодежное общежитие ОАО «Беларуськалий»).

В Солигорске прошел весенний турнир КВН на Кубок председателя. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошел весенний турнир КВН на Кубок председателя. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошел весенний турнир КВН на Кубок председателя. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошел весенний турнир КВН на Кубок председателя. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошел весенний турнир КВН на Кубок председателя. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.

Сотни болельщиков и зрителей, собравшихся в зале Дворца культуры, смогли насладиться красочным зрелищем, веселой атмосферой, искрометными шутками, прекрасными музыкальными номерами, которые подготовили для них участники команд — талантливая, креативная, веселая молодежь. Более двух часов веселые и находчивые прилагали усилия, чтобы их выступления оценила аудитория и жюри. Шутки были разными, как и уровень команд.

В Солигорске прошел весенний турнир КВН на Кубок председателя. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошел весенний турнир КВН на Кубок председателя. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошел весенний турнир КВН на Кубок председателя. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошел весенний турнир КВН на Кубок председателя. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошел весенний турнир КВН на Кубок председателя. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошел весенний турнир КВН на Кубок председателя. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.

Три конкурса и три турнирных часа пролетели незаметно. Участники КВН выложились на все 100. Что и отметили члены жюри. Хотя, были и некоторые замечания. Опытные судьи пожелали командам больше оригинальных шуток. Все выступления команд доказали, что в КВНе все его участники — одна большая и дружная семья, где каждый день подготовки номеров и выступлений полон ярких и незабываемых впечатлений.

В Солигорске прошел весенний турнир КВН на Кубок председателя. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошел весенний турнир КВН на Кубок председателя. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошел весенний турнир КВН на Кубок председателя. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.

Финальные оценки расставили все по местам. Кубок Председателя получили команды среди учащейся молодёжи — команда ««ПанТы» (УО «Солигорский государственный колледж») и среди работающей молодёжи  — команда «Соль$бери» «Соль$бери» (ОАО «Трест «Шахтоспецстрой»).

В Солигорске прошел весенний турнир КВН на Кубок председателя. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошел весенний турнир КВН на Кубок председателя. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошел весенний турнир КВН на Кубок председателя. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.

Обе команды — новички в КВН. Вручал кубки победителям председатель Солигорского районного исполнительного комитета Олег Поскробко.

В Солигорске прошел весенний турнир КВН на Кубок председателя. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошел весенний турнир КВН на Кубок председателя. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.

Хочется сказать всем участникам команд большое спасибо за хорошую игру, за полученные эмоции, которые зарядили каждого из нас — зрителя на долгое время. БОЛЬШЕ ФОТО В АЛЬБОМЕ: vk.com/album-68350961_262235497

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2 апреля 2019 15:43 5259 В Солигорске прошел весенний турнир КВН на Кубок...
 
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