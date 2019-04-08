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На пост президента Литвы будут претендовать 9 кандидатов
09.04.2019 13:45 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Всего на пост президента Литвы претендуют 9 кандидатов: премьер-министр Саулюс Сквернялис, европарламентарии Валентинас Мазуронис и Вальдемар Томашевский, кандидат от Социал-демократической партии Витянис Андрюкайтис, депутаты парламента Миндаугас Пуйдокас, Наглис Путейкис и Ингрида Шимоните, философ Арвидас Юозайтис и экономист Гитанас Науседа.
Сообщается, что официально они станут кандидатами 12 апреля, и с этого момента смогут пользоваться правовой неприкосновенностью.
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Сообщается, что официально они станут кандидатами 12 апреля, и с этого момента смогут пользоваться правовой неприкосновенностью.
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