На пост президента Литвы будут претендовать 9 кандидатов



Центральная избирательная комиссия Литвы объявила окончательный список кандидатов на пост президента страны на предстоящие выборы, которые пройдут 12 мая.

Всего на пост президента Литвы претендуют 9 кандидатов: премьер-министр Саулюс Сквернялис, европарламентарии Валентинас Мазуронис и Вальдемар Томашевский, кандидат от Социал-демократической партии Витянис Андрюкайтис, депутаты парламента Миндаугас Пуйдокас, Наглис Путейкис и Ингрида Шимоните, философ Арвидас Юозайтис и экономист Гитанас Науседа.

Сообщается, что официально они станут кандидатами 12 апреля, и с этого момента смогут пользоваться правовой неприкосновенностью.

Источник: БЕЛТА.

