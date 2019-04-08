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Налоговый маневр открывает для белорусских НПЗ российский рынок
09.04.2019 13:55 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Прогнозируемое в России из-за налогового маневра в нефтяной сфере сокращение мощностей по нефтепереработке открывает для белорусских НПЗ российский рынок нефтепродуктов.
Так считает председатель совета директоров ИК "Юнитер", член совета директоров ПАО НК "РуссНефть" Андрей Дерех, пишет
По его словам, в связи с реализацией налогового маневра в России могут закрыться мелкие НПЗ, что может повысить цены на нефтепродукты. И рынок России становится ключевым для белорусских поставщиков нефтепродуктов.
По его мнению, в этих условиях официальный Минск должен договариваться с Россией о распространении на белорусских поставщиков топлива действующего в РФ механизма зачета акцизов на нефтепродукты.
"Надо разговаривать о зачете акцизов для белорусских поставщиков, связанном с оптимизацией акцизов для российских участников рынка", - порекомендовал эксперт. выступая на международной конференции "Нефтегазовые рынки Центральной и Восточной Европы".
Он считает, что такой подход, наряду с ускоренной модернизацией белорусских НПЗ, позволит минимизировать негативное влияние налогового маневра в РФ на экономику Беларуси.
Ссылаясь на экспертные оценки, А.Дерех сказал, что в России ожидается сокращение мощностей по нефтепереработке примерно на 30 млн тонн из имеющихся 280 млн тонн в год.
"Белорусские НПЗ или менеджеры должны четко вести переговоры, чтобы стоимость нефтепродуктов для белорусских и российских НПЗ (при реализации на российском рынке - ИФ) была одинаковой", - подчеркнул эксперт. Он отметил, что такой подход соответствует нормативной базе по созданию ЕАЭС, предусматривающей создание единого рынка энергоресурсов.
Суммарные мощности двух белорусских НПЗ, напомнил Дерех, составляют 24 млн тонн нефти в год, фактически они перерабатывают 18 млн тонн в год. Экспорт нефтепродуктов из Беларуси в 2018 году составил 11,9 млн тонн. В структуре экспорта около половины приходится на Великобританию (страна регистрации нефтетрейдеров), доля Украины составляет 26,5%, Нидерландов - 15%, Польши - 4%.
В кулуарах конференции заместитель гендиректора Мозырского НПЗ Олег Протасов, комментируя предложение эксперта, сообщил, что "в конце 2018 года у нас были поставки на российский рынок".
"Теоретически такой подход (распространение на белорусские НПЗ механизма зачета акцизов - ИФ) возможен, но пока российский рынок топлива остается профицитным", - отметил Протасов.
Как сообщалось, белорусская сторона оценивает издержки от реализации налогового маневра в РФ на уровне 10-11 млрд долларов в 2019-2024 годах. Издержки связаны с поэтапным увеличением цены импорта нефти и сокращением поступлений в бюджет от экспорта нефтепродуктов.
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Прогнозируемое в России из-за налогового маневра в нефтяной сфере сокращение мощностей по нефтепереработке открывает для белорусских НПЗ российский рынок...
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