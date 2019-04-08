Налоговый маневр открывает для белорусских НПЗ российский рынок

Источник материала: Ежедневник





Прогнозируемое в России из-за налогового маневра в нефтяной сфере сокращение мощностей по нефтепереработке открывает для белорусских НПЗ российский рынок нефтепродуктов.

Так считает председатель совета директоров ИК "Юнитер", член совета директоров ПАО НК "РуссНефть" Андрей Дерех, пишет Интерфакс .

По его словам, в связи с реализацией налогового маневра в России могут закрыться мелкие НПЗ, что может повысить цены на нефтепродукты. И рынок России становится ключевым для белорусских поставщиков нефтепродуктов.

По его мнению, в этих условиях официальный Минск должен договариваться с Россией о распространении на белорусских поставщиков топлива действующего в РФ механизма зачета акцизов на нефтепродукты.

"Надо разговаривать о зачете акцизов для белорусских поставщиков, связанном с оптимизацией акцизов для российских участников рынка", - порекомендовал эксперт. выступая на международной конференции "Нефтегазовые рынки Центральной и Восточной Европы".

Он считает, что такой подход, наряду с ускоренной модернизацией белорусских НПЗ, позволит минимизировать негативное влияние налогового маневра в РФ на экономику Беларуси.

Ссылаясь на экспертные оценки, А.Дерех сказал, что в России ожидается сокращение мощностей по нефтепереработке примерно на 30 млн тонн из имеющихся 280 млн тонн в год.

"Белорусские НПЗ или менеджеры должны четко вести переговоры, чтобы стоимость нефтепродуктов для белорусских и российских НПЗ (при реализации на российском рынке - ИФ) была одинаковой", - подчеркнул эксперт. Он отметил, что такой подход соответствует нормативной базе по созданию ЕАЭС, предусматривающей создание единого рынка энергоресурсов.

Суммарные мощности двух белорусских НПЗ, напомнил Дерех, составляют 24 млн тонн нефти в год, фактически они перерабатывают 18 млн тонн в год. Экспорт нефтепродуктов из Беларуси в 2018 году составил 11,9 млн тонн. В структуре экспорта около половины приходится на Великобританию (страна регистрации нефтетрейдеров), доля Украины составляет 26,5%, Нидерландов - 15%, Польши - 4%.

В кулуарах конференции заместитель гендиректора Мозырского НПЗ Олег Протасов, комментируя предложение эксперта, сообщил, что "в конце 2018 года у нас были поставки на российский рынок".

"Теоретически такой подход (распространение на белорусские НПЗ механизма зачета акцизов - ИФ) возможен, но пока российский рынок топлива остается профицитным", - отметил Протасов.

Как сообщалось, белорусская сторона оценивает издержки от реализации налогового маневра в РФ на уровне 10-11 млрд долларов в 2019-2024 годах. Издержки связаны с поэтапным увеличением цены импорта нефти и сокращением поступлений в бюджет от экспорта нефтепродуктов.