Лукашенко в очередной раз прокомментировал выборы президента Украины

Источник материала: Ежедневник





Посещая Логойский район, Александр Лукашенко вновь вспомнил про президентские выборы в Украине и еще раз попытался объяснить свою позицию

По мнению президента, если человек не знает за кого голосовать, то не стоит рисковать и отдавать свой голос кому-то из кандидатов. Таким образом Лукашенко повторил свой вчерашний тезис, который он озвучил в интервью турецкому агентству «Анадолу».

«Я сказал то, что думаю. Если ты не знаешь, за кого голосовать, — не голосуй. Зачем ты голосуешь, зачем рискуешь?» — считает президент Беларуси.

При этом Лукашенко упрекнул комментаторов, которые расценили его вчерашние слова о том, что Порошенко победит, как поддержку действующего президента Украины, пишет БЕЛТА.

«Нет, он Порошенко поддерживает. Как будто Порошенко у меня друг, а Зеленский враг», — отреагировал Александр Лукашенко.

Лукашенко считает, что кандидата Зеленского «дубасят» со всех сторон, в том числе и в России, и ставят ему в вину актерскую карьеру.

«А что, актер не может быть президентом?» — задал риторический вопрос президент Беларуси сам же на него ответил, вспомнив президента США Рональда Рейгана.

Лукашенко считает, что важнейшая для Украины выборная кампания еще впереди — это парламентские выборы, потому что от Рады зависит принятие многих решений.

«Порошенко удавалось договориться, была своя фракция. Ну, станет там Петров, Зеленский, Сидоров — все решится на парламентских выборах. А там будет разброс большой. Нет, гвалт устроили…», — объяснил глава Беларуси.

Напомним, 8 апреля Александр Лукашенко дал интервью турецкому информагентству «Анадолу» в преддверии своего официального визита в Турцию. В интервью президент среди прочего высказал свое мнение о ходе президентских выборов в Украине.

«Как закончится второй тур, никто не решится предсказать. Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко» — признался Лукашенко.