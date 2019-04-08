«Разводим тебя на бабки» или Сказ о том, как я «купился» на презентацию

Источник материала: Слуцк Город

Случчанин Дмитрий Москвин рассказал, как сходил на презентацию постельного белья. Какие вопросы задавал «представителям», какие документы показали и как проходило общение. Мужчина высказал своё мнение о компании и прикрепил аудиозапись с мероприятия.

Он также показал скриншоты с сайта компании со своими комментариями (на самих изображениях) и привёл полезные ссылки из интернета. Ниже - полный текст автора почти без редактуры.





8 апреля года мы с супругой побывали на презентации от «Лама Голд», где нам предлагалось чудо-постельное белье и матрасы с аксессуарами из чудо-материалов и натуральной шерсти. Но все по-порядку.

Почему решил пойти

В виду того, что работаю в ломбарде, знаю про горести и беды разных людей в городе. И вот, однажды мне принесли не пользованный набор посуды от какой-то там фирмы, сейчас уже не помню названия, в виде кастрюлек. Стоимость такого набора в интернете составляла что-то порядка 300 р., а люди купили на презентации в кредит (!!!) за 2400 рублей или даже больше. Жаловались, что не помнят, как приняли решение о покупке, но купили. Рассказывали им, что много пользы от кастрюлек будет, какие они настоящие, какая фирма международная. Я пробил тогда еще в интернете фирму: оказалось, что она не итальянская, как обещали на презентации, а польская. Но настоящая фирма открещивается и знать ничего о подделках в 10 раз дороже не хочет. Этот случай стал отправным для принятия решения начать посещать такие мероприятия и мешать мошенникам «разводить» народ.

И тут, как на радость, звонят и приглашают на презентацию. Естественно, обращаются по имени. Начинается промывание мозгов, в уши льется мед сладостный, обещания подарков, розыгрышей и все такое.





Все начинается с того, что на входе в «Сорренто» встречает парень, проводит в ресторан пенсионера. В самом ресторане еще три человека: бородатый физически хорошо сложенный парень, выше меня (а я не маленький), и две девушки, одна одета, как будто вышла мусор выносить, вторая (она же спикер), как и парни, в костюме. Вроде улыбаются. Но до тех пор, пока ты не отходишь от них. Улыбка пропадает с лица мгновенно, как только ты отворачиваешься.

Презентация начинается с приветствия одного из парней, который быстро заканчивает фразой: чтобы не задерживать людей, презентацию будет проводить Инга, официальный представитель в РБ от компании. Дальше она начинает улыбаться, здороваться, знакомить пришедших с остальными ребятами, при этом делая обязательную сноску, что большой парень добрый и никого не обидит – зачем эта информация пенсионерам? Чтобы не буйствовали и сразу испугались? Но она продолжает. Начинается нон-стоп вливание информации в мозг, активируя народ. Обязательная пометка – перед началом всех предупредили, чтобы не перебивали спикера, не задавали вопросы по ходу рассказа, обязательно выключили телефоны. На вопрос, почему они без микрофона, ответ был таков: «Мы вам ответим на это позже». Видимо, когда все забудут об это спросить.

На сайте в клиентах указаны звезды белорусского шоу-биза. В ролике ниже будет Грибалева – ей сие подарили, а потом на сайте указали, что она их клиентка. Смешно.

Рассказывала, как плохо мы спим, сколько у нас болезней от плохо сна, на чем и на какой постели лучше спать. Показали слайды, как выглядит пыль, пылевые клещи и плесневый гриб. Симпатичные картинки из интернета. Рассказывают, что они прошли все проверки, чтобы получить разрешение на «размещение зеленого креста на логотипе», как компания, внесшая большой вклад в развитие в медицины... Чего? Я и не знал, что для размещения зелёного креста что-то требуется, кроме того, что в международной практике это запрещено, если компания не занимается именно фармацевтической деятельностью. Этот вопрос прозвучит позже от меня, услышите в аудио. Ответ предсказуемый. Не буду расписывать все, как происходило на презентации, за то время, когда мы были там, спойлер – нас выгнали.





Почти слово в слово будет расписано в отзыве по ссылке, только там презентация в Петербурге: https://otzovik.com/review_1704246.html

Всё продолжилось после микроперерыва

Хотя на самом деле, это перерыв только для спикера, людей промывали дальше. Давали щупать и гладить «товар», презентация продолжилась. Кстати, когда спикер ушла курить, я вышел следом, столь недовольное выражение лица увидеть не ожидал. Когда уходила с перекура постаралась внимательно посмотреть, что я делаю в телефоне, а, не увидев, быстро пошла на верх. Заходя в ресторан, я услышал, что обсуждали меня и то, что я что-то быстро и упорно смотрел в телефоне. Предупредила, что не гладко пройдет их сегодняшняя презентация.

Вернувшись, мы с супругой потребовали подтверждающие все их слова документы. На что ответ был прост: если нужно только нам, потому что больше никому из присутствующих не нужны были никакие подтверждения, мы можем отойти к ее помощникам и все посмотреть. Окей. Я подошел, полистал некачественные ксерокопии разных бумаг. Когда хотел сфотографировать – вырвали из рук и стали грозить милицией и штрафом за срыв презентации, равном стоимости организации подобной презентации. Ладно. Раз уж нельзя, хорошо, хотя я им указал на то, что спикер заверила: можно подойти ознакомиться и сфотографировать. А не тут-то было.





Пока я листал документы, шел активный трехсторонний прессинг со стороны мошенников, угрозы. Мне упорно «тыкали», и при этом на мое замечание о том, что «на ты» мы не переходили, мне сказали: «Как хочу, так и обращаюсь». Ладно. И это пропустим.

Я дальше смотрю липовые бумажки, меня сломать сложно, и когда они это начинают понимать, то переходят к более агрессивным фразам, попыткам уколоть и оскорбить. Задали вопрос, кем это я работаю? Ну я и ответил, правду при этом, директор рекламного агентства. Сразу возникла заминочка, а потом пошел еще более агрессивный прессинг, мол, тогда собирайся и уходи, не мешай пришедшим людям, ты громко разговариваешь. И поразила фраза: «Иди занимайся своими никчемными баннерчиками или какой ерундой там ты занимаешься, а нам не мешай. Иди дальше и обманывай людей».

Окей. Я остаюсь. Играю на эмоциях и вывожу на чистую воду дальше. При этом листаю все еще бумаги. Спикер сделала большой акцент на том, что производство изначально было в Германии, а потом оборудование перевезли в Италию, и теперь немецкое качество добавило к себе итальянское. Но не тут-то было! У меня перед глазами появляется бумага, где указано, что товар сделан по немецкой технологии, но производство в Гонконге. Опачки...





Дальше вопрос простой: я хочу удостовериться, что изделие действительно из натуральной шерсти вы готовы на презентации мне это право предоставить? Ответ: «Ты либо сам отсюда уйдешь, либо я сейчас вызову милицию, и ты поедешь отсюда». Ну, меня улыбнули. Только я так и не понял, почему с каждой моей улыбкой они становились все разъяреннее. Когда я попросил показать мне сертификаты оригинальной компании, которая якобы немецкая, меня отправили в головной офис. Смешно.

Финал? Финал простой, на вопросе про логотип, который будет в аудио, а также там будет замечательная фраза их представителя, которая дает объяснение всему, что происходит на подобных встречах.

А теперь о главном

Они рассказывают, что сие чудо спасает от болезней суставов, сердца, аллергии, астмы и других болезней – прям панацея какая-то, врачи нам теперь не нужны! И в их изделиях не заводится вся та нечисть, которая живет в наших с вами постелях – но о нечисти есть в отзыве по ссылке выше. А теперь подумаем о том, что сама шерсть является сильным аллергеном. Как тогда шерстяные постельные комплекты могут спасти от аллергии? Говорят, что используют ланолин, который гиппоаргенен… Ланолин вызывает аллергию!

Рассказывают про то, что эта постель не заставит нас раскрываться и накрываться всю ночь… Зимой да, под шерстяным одеялом тепло. Где-нибудь на крайнем севере. А летом как под таким спать? Говорят, что не используется синтетики, все натуральное и с самыми уникальными разработками. А в документах указано, что подушки состоят из: верхний слой шерсть, далее полиэстер, пенополиуретан... И так по всем позициям, которые успел посмотреть и запомнить. Напомню, фото и видео съемка запрещена.





В роликах также будет опровержение того, что сердечникам эта постель очень нужна. Вот уж где уникальные разработки... Уникальны тут только люди, которые сидят вокруг вас и, как минимум 4 группы людей, рассказывают вам, как они уже купили себе это белье и какое оно замечательное.

О ценах

На сайте указано, что комплект стоит 2400 белорусских рублей, на презентации дешевле. Гарантии нет. Вскрыл упаковку, изделие твое, назад не принимают. Это значит, что закон о правах потребителя им не знаком? В аудио будут слышны цены…

Предоставлю скрины с сайта компании, в большом увеличении, чтобы было видно, что за компания и откуда. И парочка интересных вопросов.

Что хочу добавить

Я продолжу ходить на презентации, если будут звать и будет позволять время. Нужно всех этих мошенников выводить на чистую воду, стараться не дать обмануть и без того бедных пенсионеров.

Если кто-то готов составлять компанию – будем только рады.

Тем, кто думает, что с ним не произойдет такого, не попадется на развод, а купит только в том случае, если будет уверен, что оригинал, но на презентации. Смотрите информацию в интернете. Читайте отзывы. Узнавайте цены конкурентов – любой магазин. Узнавайте информацию о продукте. При желании, все можно найти в сети. Всем добра и не ведитесь на лохотроны!

Ссылки для обязательного просмотра:









В конце прикреплённой аудиозаписи с презентации слышен диалог Дмитрия Москвина и представителя компании.

— Своим делом занимайтесь, нам не мешайте наше дело делать.

— А чем вы занимаетесь?

— Тебя разводим на бабки.

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