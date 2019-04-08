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«Не хочет никого пускать в семью». Что известно о супруге Владимира Зеленского

09.04.2019 14:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

21 апреля в Украине пройдет второй тур президентских выборов. В них прошли Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Кандидаты уже приняли приглашения друг друга на дебаты, которые состоятся на стадионе в Киеве.

Супруга победителя выборов станет «первой леди» страны. Вместе с гонкой набирает обороты интерес к супруге Владимира Зеленского – Елене. Мы посмотрели, что кандидат в президенты рассказывал о ней.

Елене Зеленской 41 год. По образованию она строитель. С будущим мужем Елена училась в одной школе, в параллельных классах, однако общаться молодые люди начали только после окончания школы.

«Не хочет никого пускать в семью». Что известно о супруге Владимира Зеленского
Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Пара поженилась в 2003 году. До свадьбы Владимир и Елена встречались чуть более семи лет.

В браке родились двое детей: дочь Александра и сын Кирилл.

Владимир не часто делится в соцсетях фото с супругой. Он отмечал, что она сама об этом попросила. «Жена запрещает показывать ее фотки», – написал он в одном из постов.

В конце минувшего года в интервью программе «В гостях у Дмитрия Гордона» Владимир Зеленский рассказал о своей супруге. По его словам, жена – его самый близкий друг и оказывает на него сильное влияние. «Я полностью ей доверяю».

«Не хочет никого пускать в семью». Что известно о супруге Владимира Зеленского
Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Он также признался, что им удалось сохранить любовь в семье. «Человек больше всего любит себя, для меня она – это как без руки остаться. Я без нее чувствую себя инвалидом. Это не значит, что ты неполноценен. Я просто хочу сказать, что это тот случай, когда ты ее любишь так же, как и себя. А потом она дает тебе детей, и ты понимаешь, что ты начинаешь детей любить больше, чем себя. В моем сознании произошли такие изменения. Это уникальная история – семья. Я ни на что не готов, чтобы их потерять».

О непубличности жены Владимир Зеленский говорит то, что Елена сама просит его не публиковать ее фото.

«Она не хочет. Она меня просит. Она ничего мне не запрещает и не может запретить, как и я не могу ей запретить. В любые отношениях – главное равноправие».

«Не хочет никого пускать в семью». Что известно о супруге Владимира Зеленского
Фото: instagram.com/zelenskiy_official

По этой же причине пара не выкладывает фото с детьми.

Владимир Зеленский:
Она не хочет никого пускать к нам в семью. И я не хочу.
 
 
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21 апреля в Украине пройдет второй тур президентских выборов. В них прошли Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Кандидаты уже приняли приглашения друг друга на...
 
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