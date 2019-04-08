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Маршрутка и автобус столкнулись на проспекте в Минске

09.04.2019 13:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске столкнулись автобус и маршрутка.    

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла девятого апреля. Транспортные средства двигались по проспекту Независимости в попутном направлении.    

В первой полосе ехал автобус, а во второй – маршрутка. Ее водитель при перестроении не уступил дорогу автобусу. Произошло столкновение.  

Маршрутка и автобус столкнулись на проспекте в Минске
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Пострадали два пассажира автобуса – они получили травмы и были доставлены в медучреждение для постановки диагноза и оказания необходимой помощи.  

На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, представитель следствия и специалист управления ГКСЭ по Минску.

Проводится проверка.   

В конце марта легковушка повисла на ограде третьего этажа паркинга в ТЦ (читать далее).  
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске столкнулись автобус и маршрутка.     По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла девятого апреля. Транспортные средства...
 
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