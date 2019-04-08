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Маршрутка и автобус столкнулись на проспекте в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске столкнулись автобус и маршрутка.
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В первой полосе ехал автобус, а во второй – маршрутка. Ее водитель при перестроении не уступил дорогу автобусу. Произошло столкновение.
Пострадали два пассажира автобуса – они получили травмы и были доставлены в медучреждение для постановки диагноза и оказания необходимой помощи.
На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, представитель следствия и специалист управления ГКСЭ по Минску.
Проводится проверка.
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Новости Беларуси. В Минске столкнулись автобус и маршрутка. По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла девятого апреля. Транспортные средства...
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