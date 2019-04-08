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США планируют ввести доппошлины на товары из ЕС

09.04.2019 14:32 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

США планируют ввести доппошлины на товары из ЕС
Фото из открытых источников

В перечень включены европейские товары от молочных продуктов и алкогольных напитков до самолетов и запчастей. В USTR заявили, что подобный шаг станет ответом на субсидирование ЕС своей авиапромышленности, в частности, компании Airbus. США заявляют, что субсидии ЕС для Airbus оказывают значительный ущерб американской экономике и оценивают его в $11 млрд.

"Наша цель - достичь соглашения с ЕС о прекращении всех противоречащих правилам ВТО субсидий для крупных гражданских самолетов. Когда ЕС прекратит эти субсидии, дополнительные пошлины США, введенные в ответ, могут быть отменены", - заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

ЕС и США уже более десяти лет обмениваются претензиями о незаконной помощи крупнейшим авиастроительным компаниям. Речь идет об американской компании Boeing и европейской Airbus. Торговые споры между сторонами неоднократно рассматривались в ВТО.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Торговое представительство США (USTR) опубликовало перечень продукции из Европейского союза, на которую планируется ввести дополнительные пошлины, сообщает Reuters.
 
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