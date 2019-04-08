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Чемпионат Дзержинского района по мини-футболу среди любительских команд

09.04.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

13 апреля 2019 года в 13:30 стартует «Чемпионат Дзержинского района по мини-футболу среди любительских команд».

Собери свою команду и отправь заявку не позднее 12:00 12 апреля по электронной почте foc.edinstvo@mail.ru или по телефону +375 (33) 391-70-18 (Игорь Анатольевич Кондратьев).

Команды, которые не прислали заявки, к участию не допускаются.

Заседание судейской коллегии с представителями команд состоится 12 апреля 2019 г. в 18:00 по адресу ул.Набережная 22А (ГУ «ФОЦ «Единство» Дзержинского района»).


 
 
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13 апреля 2019 года в 13:30 стартует «Чемпионат Дзержинского района по мини-футболу среди любительских команд».
 
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