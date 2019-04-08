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В Минске пройдет семейный фестиваль ремесленников. Цена вас точно порадует
Источник материала: Tut.by
Парк развлечений «Дримлэнд» открывает новый сезон грандиозным
На протяжении двух дней будет работать большой фудкорт, шоу-программа, мастера handmade, интерактивные площадки — в общем, много идей для гостей разных возрастов. Гвоздем программы станет локация с пасхальными мастер-классами, где каждый абсолютно бесплатно сможет попробовать себя в разных направлениях и проголосовать за понравившийся воркшоп.
Дневная часть праздника предполагает детско-семейные развлечения: территория парка превратится в огромную развлекательную площадку, где на главной сцене выступят вокальные и хореографические коллективы, а на территории парка появятся интерактивные площадки с аниматорами, локации с дворовыми и видеоиграми.
Вечером танцпол на главной сцене раскачают зажигательные кавер-бэнды с живым звуком. А когда стемнеет, заработает кинотеатр под открытым небом. В каждый фестивальный день будет показано по одному фильму, которые выберут сами гости.
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Парк развлечений «Дримлэнд» открывает новый сезон грандиозным фестивалем ремесленников «Ремесло моё» 27 и 28 апреля.
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