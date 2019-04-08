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В Минске пройдет семейный фестиваль ремесленников. Цена вас точно порадует

09.04.2019 14:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Парк развлечений «Дримлэнд» открывает новый сезон грандиозным фестивалем ремесленников «Ремесло моё» 27 и 28 апреля.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

На протяжении двух дней будет работать большой фудкорт, шоу-программа, мастера handmade, интерактивные площадки — в общем, много идей для гостей разных возрастов. Гвоздем программы станет локация с пасхальными мастер-классами, где каждый абсолютно бесплатно сможет попробовать себя в разных направлениях и проголосовать за понравившийся воркшоп.

Дневная часть праздника предполагает детско-семейные развлечения: территория парка превратится в огромную развлекательную площадку, где на главной сцене выступят вокальные и хореографические коллективы, а на территории парка появятся интерактивные площадки с аниматорами, локации с дворовыми и видеоиграми.
Гости праздника смогут приобрести авторские работы мастеров handmade, прокатиться на горке «слайд», пройти полосу препятствий веревочного городка, посетить невероятный «Дом-перевертыш» и «Зеркальный лабиринт».

Вечером танцпол на главной сцене раскачают зажигательные кавер-бэнды с живым звуком. А когда стемнеет, заработает кинотеатр под открытым небом. В каждый фестивальный день будет показано по одному фильму, которые выберут сами гости.

Когда: 27 и 28 апреля, 13.00 — 23.00.

Где: «».

Сколько: бесплатно — дети до 3-х лет (при предъявлении документа), 3 рубля (предварительно), 5 рублей (в день мероприятия).

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6 апреля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт группы «Звери» 20 апреля. Счастливчикам квитки достанутся бесплатно, победители будут объявлены 12 апреля.

 
Теги: Минск
 
 
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Парк развлечений «Дримлэнд» открывает новый сезон грандиозным фестивалем ремесленников «Ремесло моё» 27 и 28 апреля.
 
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