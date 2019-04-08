Александр Лукашенко дал интервью турецкому информагентству «Анадолу» (+видео)

Источник материала: Полымя





✅ Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью крупнейшему информационному агентству Турции «Анадолу», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Александру Лукашенко было задано около десяти вопросов. У Президента поинтересовались мнением относительно нарастания напряженности в регионе и мире в целом и в связи с этим особенностями внешней политики Беларуси, ее вкладом в урегулирование конфликта в Украине. Глава государства рассказал о подходах Беларуси в международных отношениях, дал оценку ходу президентских выборов в Украине.

Была затронута проблематика белорусско-турецких отношений. Александр Лукашенко приоткрыл подробности предстоящего визита в Турцию, оценил перспективы двустороннего сотрудничества и рассказал о личных отношениях с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Интервью прошло в преддверии официального визита Александра Лукашенко в Турцию, который запланирован на середину апреля. В качестве интервьюера выступил глава московского корреспондентского пункта «Анадолу» Али Джура. В Беларуси, к слову, турецкий журналист не впервые: в 2007-2009 годах он обучался в Минском государственном лингвистическом университете.

После разговора с главой государства Али Джура признался белорусским журналистам, что мечтал взять интервью у Президента Беларуси еще 13 лет назад. По словам представителя «Анадолу», его беседа с Александром Лукашенко напоминала разговор близких людей. «Такие ощущения для журналиста очень большой плюс», — сказал Али Джура.

Он рассчитывает, что благодаря интервью главы государства позиция Беларуси и ее лидера в турецких СМИ будет отражена без искажений. «Мы стараемся показать настоящую Беларусь», — отметил журналист. По его мнению, у Беларуси и Турции есть хорошие перспективы для развития отношений, например в промышленности.

Информационное агентство «Анадолу» было создано в 1920 году. Новости «Анадолу» выходят более чем на 10 языках и распространяются в 45 странах мира. Агентство имеет свои представительства более чем в 35 странах, ежедневно публикуется более 4 тыс. новостных сообщений, фото- и видеоматериалов. «Анадолу» сотрудничает с французским информационным агентством Agence France-Presse, с 2016 года является партнером Белорусского телеграфного агентства.

Товарооборот между Беларусью и Турцией в 2018 году достиг $984 млн, составив почти 105% к уровню 2017 года. Однако сальдо для Беларуси сложилось отрицательное в размере $618 млн.

Основу белорусского экспорта формируют калийные удобрения, содержащие функциональную нитрильную группу соединения, жгут синтетических нитей, льняные ткани, поликарбоновые кислоты, синтетические нечесаные волокна, проволока из нелегированной стали, топливная древесина, газетная бумага. Турция поставляет в Беларусь сельскохозяйственную продукцию, трикотажные полотна и ткани, синтетические нити, одежду и обувь, части и принадлежности для автотракторной техники.

По итогам 2018 года объем турецких инвестиций в белорусскую экономику составил $43,1 млн. В Беларуси зарегистрировано более 300 предприятий с участием турецкого капитала. Страны работают над созданием сборочных производств комбайнов «Гомсельмаша» и тракторов МТЗ, обсуждаются поставки на турецкий рынок продукции БелАЗа и техники «Амкодор».

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✅ Беларусь проводит сбалансированную внешнюю политику и выступает категорическим противником возникновения и эскалации локальных конфликтов в мире. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью турецкому информационному агентству «Анадолу», передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что конфликты в мире вспыхивают в разных точках: «Сегодня создано напряжение совсем рядом у наших границ — в Украине. В Венесуэле вы знаете, что происходит (дай бог, чтобы это не переросло в какой-то международный конфликт и столкновение). Вы видите, что происходит в Ливии, и это только начало. Вы видите и ощущаете уже как гражданин Турции, что происходит рядом с вами — в Сирии, Ираке, курдская проблема для вас очень важна».

Президент уверен, что раз подобные конфликты возникают, значит, они кому-то нужны. «Мой тезис подтверждает то, что эти конфликты возникают в странах с богатыми природными ресурсами, которые занимают важнейшее геополитическое положение на карте мира, — сказал Александр Лукашенко. — Значит, кому-то нужны эти ресурсы, кто-то хочет влиять на те государства, которые занимают это географически и стратегически важное положение».

«Нам, белорусам, это надо? Нет! Даже если мы очень заинтересованы как государство в природных ископаемых, ресурсах, потому что мы не являемся глобальным игроком и не имеем имперской психологии, чтобы силой влиять на то или иное государство и заполучить эти ресурсы», — отметил Президент.

Он сделал вывод, что «все горит от главных мировых игроков». «Что это за игроки, — вы их хорошо знаете. Одни себя ведут агрессивно, другие занимаются риторикой (очень много кричат, но тем не менее подливают масла в огонь), третьи молчаливо стараются влиять на ситуацию в мире. Но каждый из этих гигантских игроков имеет определенную цель. Прежде всего эту — разделяй и властвуй», — сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко выразил мнение, что как Беларусь, так и Турция не заинтересованы в возникновении очагов конфликта, особенно на фоне ситуации в соседней Сирии. «Поэтому ни Турции, а тем более Беларуси, такие конфликты — локальные или же более крупные — абсолютно не нужны. Мы здесь ничего не выиграем», — подчеркнул Президент.

Он напомнил, что исторически многие войны проходили через белорусские земли и потери от этого были не только материальные, гибли миллионы людей. «У нас менталитет другой. Ни с практической точки зрения, ни с моральной, ни с генетической нам эти конфликты не нужны. Мы проводим сбалансированную многовекторную политику. Нам надо, чтобы был мир и на западе, и на востоке. Мы от этого только выиграем, занимая пусть даже сложное географическое положение в мире, — заявил глава государства. — Поэтому мы занимаем здесь принципиальную позицию. Сегодня этот пожар в нескольких километрах от тебя, а завтра он перекинется на твою территорию, и тогда уже будет жарко».

✅ Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью крупнейшему информационному агентству Турции «Анадолу» высказал мнение о возможных итогах президентских выборов в Украине, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время интервью обсуждалась позиция Беларуси касательно конфликта в Украине. Президент дал свою оценку длящимся уже несколько лет переговорам и рассказал о перспективах дальнейшего участия Беларуси в урегулировании конфликта.

Собеседники не смогли обойти стороной и громкие политические события, которые сейчас волнуют Украину, — президентские выборы. Во время «Большого разговора с Президентом» 1 марта Александр Лукашенко заявил, что на выборах победит ныне действующий глава государства Петр Порошенко. После первого тура выборов многие, в том числе журналисты, интересуются: придерживается ли до сих пор Александр Лукашенко своей точки зрения.

«Никто там ничего не выиграл. После первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстает. Как закончится второй тур, никто не решится предсказать. Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко», — заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что не будет заниматься аналитикой и сравнивать двух кандидатов. «Одного я очень хорошо знаю. Второго я видел только в кино, я его как политика не знаю. Но я вам скажу от жизни: у нас с Порошенко был когда-то общий друг — это Михаил Саакашвили. Когда Саакашвили проводил выборы, будучи президентом (Грузии. — Прим. БЕЛТА), конституцию поменял, еще что-то — начали с народом заниматься шутками. Это привело к тому, что ему пришлось покинуть Грузию и скрываться в других странах. Чтобы Порошенко не пришлось залезать на крышу и с крыши призывать украинцев защитить его, он сделает все для того, чтобы украинцы его поддержали. Он должен сделать все для того, чтобы народ поддержал его», — подчеркнул Президент.

Сейчас в Украине распространено мнение, что голосовать фактически не за кого, а за Владимира Зеленского многие граждане отдают свои голоса в качестве протеста. Александр Лукашенко поделился своим мнением, что делать людям в такой ситуации. «Пусть меня простят украинцы, но хочу им сказать: если не за кого голосовать, то и голосовать не надо. Зачем голосовать за человека, в котором ты не уверен, ведь украинцы такой тяжелый политический путь прошли за последние годы. Они уже наелись непонятных обещаний. Они, уже много раз рискуя, верили политикам и их поддерживали. И все время получалось наоборот. Последние годы опыт украинского народа — свидетельство тому, что нельзя рисковать. Если уж не получается, если не за кого голосовать — значит, повторные выборы. Мне кажется, это лучше, чем в очередной раз рискнуть, проголосовать, а потом горько каяться десять или более лет», — считает он.

Источник: БелТА