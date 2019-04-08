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Стала известна дата проведения досрочных президентских выборов в Казахстане

09.04.2019 15:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Казахстана. В Казахстане досрочные выборы пройдут 9 июня. Об этом заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев во время обращения к народу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Стала известна дата проведения досрочных президентских выборов в Казахстане

Он сообщил, что советовался по этому вопросу с лидером нации Нурсултаном Назарбаевым, а также согласовал решение с руководителями всех важнейших госорганов.

Стала известна дата проведения досрочных президентских выборов в Казахстане

Последние президентские выборы в стране состоялись в 2015 году. На них победу одержал Назарбаев, набрав около 98% голосов избирателей.
Президент в стране избирается сроком на 5 лет.
 
 
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Новости Казахстана. В Казахстане досрочные выборы пройдут 9 июня. Об этом заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев во время обращения к народу, сообщили в...
 
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