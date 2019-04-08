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«Куда эти деньги ушли, нигде ж не видно!» Жители садового товарищества жалуются на поборы председателя
Источник материала: СТВ
Как в бездонную бочку! Жители деревни Домашаны именно так называют взносы, которые они исправно платят в местное садовое товарищество. Подробности – в программе
Ремонт дороги и труб, график вывоза мусора, качество воды – это и многое другое вызывает у жильцов бурю негодований! Возмущённые жители уверяют: все денежные поборы чётко контролирует председатель объединения.
Что происходит с солидными отчислениями, жителям остаётся только гадать! Последней каплей в затянувшемся конфликте с руководством товарищества стало очередное введение дополнительной оплаты за пользование водой из общей скважины.
Масла в огонь подливает и тот факт, что соседи, относящиеся к другому товариществу, пользуются водой из скважины совершенно бесплатно!
Жительница д. Домашаны:
Когда недовольные положением дел жители деревни наперебой рассказывали съёмочной группе СТВ обо всех бедах, на месте стихийного сбора появился и сам председатель организации. Увидев мужчину, люди стали вне себя от ярости.
Любую попытку мужчины оправдаться воспринимают в штыки!
Владимир Корбут:
Владимир Корбут:
Константин Мисюкевич:
Владимир Корбут:
Константин Мисюкевич:
Владимир Корбут:
Владимир Корбут:
Константин Мисюкевич:
Владимир Корбут:
Мужчина уверяет: он без сожалений расстанется с полномочиями, если найдётся тот, кто на законных основаниях сможет заменить его!
Устав от скандалов, люди решают устроить экскурсию по деревне и показать беспредел! Жильцы демонстрируют разваленную дорогу, за ремонт которой они давно заплатили. А эта самодельная ливневка, загораживает чужой участок. Такое едва ли сошло бы с рук любому рядовому садоводу или огороднику – стенают возмущенные люди!
Владимир Корбут:
Владимир Корбут:
На все обвинения председатель отвечает просто – многочисленные акты и договоры с собой в кармане он не носит. Но для разгорячённых жильцов это очередной повод убедиться, что уплаченные деньги ушли в никуда.
Владимир Корбут:
Люди сходятся в одном: видеть этого человека руководителем они не хотят.
Резюме от юриста в такой ситуации – не сидеть сложа руки и обращаться во всевозможные инстанции, если работа подотчётного лица вызывает так много нареканий.
Уже после визита в «Домашаны» съёмочной группы Константин Мисюкевич сам позвонил в редакцию нашей программы и привёз протоколы и акты, в отсутствии которых его упрекали жильцы. Сможет ли это помирить всех участников конфликта – узнаем уже скоро.
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«Куда эти деньги ушли, нигде ж не видно!» Жители садового товарищества жалуются на поборы председателя
Как в бездонную бочку! Жители деревни Домашаны именно так называют взносы, которые они исправно платят в местное садовое товарищество. Подробности – в программе...
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