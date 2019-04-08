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Олег Руммо: «С коллегами из Оксфордского университета мы давно сотрудничаем»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 9 апреля в Минске белорусские сенаторы встретились с коллегой из Великобритании – баронессой Элисон Мэри Сутти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Международное право, сотрудничество в сфере образования и здравоохранения, социальные проекты.
Парламенты двух стран объединяют не только рабочие группы, которые нацелены на тесное сотрудничество и реализованные проекты, но и дружественные отношения. Один из примеров – социальная программа в сфере трансплантологии.
Олег Руммо, руководитель рабочей группы Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом Великобритании:
Появляются новые возможности и в сотрудничестве, это могут быть абсолютно различные проекты, начиная от реализации крупных инвестиционных проектов на территории Беларуси и заканчивая продолжением сотрудничества в гуманитарной сфере и различных социальных аспектах.
Элисон Мэри Сутти, член комитета Палаты лордов парламента Великобритании по делам Европейского союза:
В 2018 году БГУ присоединился к международному проекту Сompass, цель которого объединить учёных для проведения совместных исследований, внедрения разработок, а вместе с этим и укрепление отношений между странами.
Между тем, участники проекта поддерживают инициативу «Минского диалога» и готовы содействовать проведению других регулярных форумов, посвящённых региональной политике, энергетической безопасности, парламентскому сотрудничеству и гендерным вопросам. В течение нескольких дней баронесса Сутти прочитает студентам несколько лекций на тему «Брексит и новые вызовы глобальной политики». Такой опыт для будущих дипломатов станет своеобразным подспорьем в международной практике.
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Новости Беларуси. 9 апреля в Минске белорусские сенаторы встретились с коллегой из Великобритании – баронессой Элисон Мэри Сутти, сообщили в программе Новости «24...
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