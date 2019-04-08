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Подробности наезда на остановку в Волковыске рассказали в ГАИ Гродненской области

09.04.2019 16:02 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Волковыске "Пежо" вылетело на остановку общественного транспорта и сбило несколько человек. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла днем 9 апреля на улице Советской в райцентре. Автомобиль "Пежо" двигался со стороны площади Ленина.

"Около остановки "Городской парк" водитель не справился с управлением, заехал на правый тротуар, где по касательной ударил трех пешеходов. Их жизни ничто не угрожает", - отметили в ГАИ региона.

У женщины 1951 года рождения диагностированы ушиб мозга и рана на затылке. Обследование проходят еще двое пострадавших: 1969 и 2012 годов рождения. Водитель, мужчина 1993 года рождения, по предварительной информации, был трезв.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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9 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Волковыске "Пежо" вылетело на остановку общественного транспорта и сбило несколько человек. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ...
 
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