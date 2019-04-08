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Передвижной социальный пункт будет работать в Жодишках и Лылойтях 26 апреля

09.04.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

В пятницу, 26 апреля, будет работать передвижной социальный пункт УТЦСОН «Тёплый дом»:

- в агрогородке Жодишки в здании сельисполкома - с 11.00 до 13.00;

- в агрогородке Лылойти в здании филиала УТЦСОН «Тёплый дом» - с 14.00 до 16.00.

Перечень услуг, предоставляемых в передвижном социальном пункте: психологическое консультирование, выдача гуманитарной помощи вещами б/у, приём документов на выдачу материальной помощи из средств Фонда социальной защиты населения, парикмахерские услуги.

Запись по телефонам: 3-88-34, 3-88-35.

 

 
 
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В пятницу, 26 апреля, будет работать передвижной социальный пункт УТЦСОН «Тёплый дом»:
 
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