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Передвижной социальный пункт будет работать в Жодишках и Лылойтях 26 апреля
09.04.2019 — Разное | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
В пятницу, 26 апреля, будет работать передвижной социальный пункт УТЦСОН «Тёплый дом»:
- в агрогородке Жодишки в здании сельисполкома - с 11.00 до 13.00;
- в агрогородке Лылойти в здании филиала УТЦСОН «Тёплый дом» - с 14.00 до 16.00.
Перечень услуг, предоставляемых в передвижном социальном пункте: психологическое консультирование, выдача гуманитарной помощи вещами б/у, приём документов на выдачу материальной помощи из средств Фонда социальной защиты населения, парикмахерские услуги.
Запись по телефонам: 3-88-34, 3-88-35.
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В пятницу, 26 апреля, будет работать передвижной социальный пункт УТЦСОН «Тёплый дом»:
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