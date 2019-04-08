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ЧП в Волковыске: машина вылетела на остановку
Источник материала: БДГ
Автомобиль выехал на остановку общественного транспорта в Волковыске. Пострадали две женщины и ребенок, очевидцы происшествия чуть было не совершили самосуд над водителям.
Как
"К настоящему времени ушиб головного мозга и ушибленная рана затылочной области диагностированы у женщины, 1951 года рождения. Еще двое пешеходов, 1969 и 2012 годов рождения, проходят медицинское обследование", -
Волковысский РОСК возбудил уголовное дело, по предварительной информации, водитель 1992 года рождения в момент ДПТ был трезв, причиной выезда на тротуар могла стать высокая скорость.
Фото: volkovysk.by
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Автомобиль выехал на остановку общественного транспорта в Волковыске. Пострадали две женщины и ребенок, очевидцы происшествия чуть было не совершили самосуд над...
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