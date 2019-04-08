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ЧП в Волковыске: машина вылетела на остановку

09.04.2019 16:06 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Автомобиль выехал на остановку общественного транспорта в Волковыске. Пострадали две женщины и ребенок, очевидцы происшествия чуть было не совершили самосуд над водителям.

Как сообщает сайт volkovysk.by, ДТП случилось 9 апреля около 13 часов: в ожидающих общественного транспорта на остановке у городского парка людей въехал автомобиль марки Пежо. По информации ГАИ  УВД Гродненского облисполкома, водитель авто  не справился с управлением, выехал на тротуар, ударив троих пешеходов. Сообщается, что среди пострадавших 6-летняя девочка, а также две женщины. Все они были госпитализированы.

"К настоящему времени ушиб головного мозга и ушибленная рана затылочной области диагностированы у женщины, 1951 года рождения. Еще двое пешеходов, 1969 и 2012 годов рождения, проходят медицинское обследование", - сообщают в ГАИ.

Волковысский РОСК возбудил уголовное дело, по предварительной информации, водитель 1992 года рождения в момент ДПТ был трезв, причиной выезда на тротуар могла стать высокая скорость.

Фото: volkovysk.by

 
 
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Автомобиль выехал на остановку общественного транспорта в Волковыске. Пострадали две женщины и ребенок, очевидцы происшествия чуть было не совершили самосуд над...
 
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